Santiago Niño Becerra, economista experto, avisa por lo que llega a España: «Ahora estamos en el 2026. No voy a hacer ninguna comparación. Si lo creen conveniente háganlas ustedes»

La economía tiene ciclos y diversos flujos. Quien lo sabe mejor es el economista Santiago Niño Becerra, que, aunque a veces es algo catastrófico con sus previsiones sobre el futuro, señala diversos periodos. En este caso, en un hilo en su cuenta de X, @sninobecerra, habla de lo que pasó durante el período 1770 – 1786. El experto comenta que fue especialmente terrible tanto en lo económico como en lo social.

“En 1770 se produjo el segundo momento de frío de la Pequeña Edad del Hielo, y en 1783 la erupción del volcán islandés Laki. Ambos fenómenos provocaron muy malas cosechas que se manifestadas en crisis agrarias y ganaderas en 1785, 1788 y 1789”. No es un secreto, hay épocas en la historia de malas cosechas donde la población pasó hambre y otras donde ocurrió todo lo contrario y esto ha llevado a diversas historias y leyendas en torno a la economía unida con el clima y también a los hábitos de un país.

Las declaraciones de Santiago Niño Becerra sobre la economía

Durante estas malas cosechas por el volcán, toda Europa se vio afectada, pero Francia especialmente debido a que estaba financieramente quebrada (en gran medida por la ayuda prestada a la revolución de la futura USA) y a un sistema político y administrativo anquilosado incapaz de instaurar una reforma fiscal.

El experto analiza en X que, además, en el último cuarto del S. XVIII Francia era el país más poblado de Europa: duplicaba la población de Gran Bretaña. Y por entonces el precio del pan se disparó, tanto que durante 1789, llegó a absorber el 88% de los ingresos de un trabajador urbano de Paris, Lyon y Marsella.

Como consecuencia de ello, la población no podía adquirir otros bienes, lo que llevó a la quiebra de numerosos talleres manufactureros. Esto es un ejemplo de que la economía tiene sus ciclos y flujos y, según Santiago Niño Becerra, gran parte del ganado tuvo que ser sacrificado por la falta de pastos. Las consecuencias: el hundimiento de la renta agraria.

Sin talles, manufactura, agricultura y el sector agrario llevó a la miseria de una población muy numerosa. El economista prosigue, en las redes, que una masa de protesta y violencia se desencadenó y siguió unas consignas que claramente favorecían a una clase burguesa constreñida por la monarquía absoluta.

“Ahora estamos en el 2026. No voy a hacer ninguna comparación. Si lo creen conveniente háganlas Uds”, cierra su hilo en X Santiago Niño Becerra haciendo sutiles comparaciones con antaño y lo que sucede actualmente en determinados países, como Francia.

¿Cuánto ha subido el pan en estos últimos años?

Tras las reflexiones del economista Santiago Niño Becerra queremos hacer comparativas y saber cuánto ha subido el pan en nuestros días.

Ahora bien, debemos distinguir entre cuánto ha cambiado el precio del pan cada año y cuánto ha aumentado en total desde antes de la inflación de 2021-2022.

Según el IPC, que sabemos que va variando, uno de los datos que más despiertan curiosidad es el del año 2022, cuando el pan subió un 12,1%, seguido de otro incremento del 7% en 2023. Después, las subidas se moderaron considerablemente.

Además, la economía apunta que también hay periodos de pequeñas bajadas. En la serie anual del IPC la variación de 2016 fue del −0,1%, pero tras las fuertes subidas de 2022 y 2023, antes comentadas, el crecimiento se ralentizó, pero el precio no volvió al nivel anterior.

Si bien las subidas se moderaron, en años posteriores a la gran subida de 2022 y 2023, no quiere decir que el precio volviera a bajar, pues en ciertos años siguió subiendo pero lo hizo menos y de una forma más lenta.

Otros alimentos que han subido, según EFE Agro, en base al IPC, son los huevos, un +31,3% en 2025; es decir, casi se han duplicado desde 2021; la carne de vacuno, un 17,2%; el café, un 16,3% o el chocolate, que lo hace un 12,7% durante el año pasado.

Mención especial tiene el aceite de oliva que, ahora ha bajado su precio en demasía, pero todavía acumulaba una subida aproximada del 59,2% desde enero de 2021 al cierre de 2025.