Santiago Niño Becerra, economista experto, avisa por lo que llega a España: «Ahora estamos en el 2026. No voy a hacer ninguna comparación. Si lo creen conveniente háganlas ustedes»
El experto comenta que fue especialmente terrible tanto en lo económico como en lo social
Ambos fenómenos provocaron muy malas cosechas que se manifestadas en crisis agrarias
La economía tiene ciclos y diversos flujos. Quien lo sabe mejor es el economista Santiago Niño Becerra, que, aunque a veces es algo catastrófico con sus previsiones sobre el futuro, señala diversos periodos. En este caso, en un hilo en su cuenta de X, @sninobecerra, habla de lo que pasó durante el período 1770 – 1786. El experto comenta que fue especialmente terrible tanto en lo económico como en lo social.
“En 1770 se produjo el segundo momento de frío de la Pequeña Edad del Hielo, y en 1783 la erupción del volcán islandés Laki. Ambos fenómenos provocaron muy malas cosechas que se manifestadas en crisis agrarias y ganaderas en 1785, 1788 y 1789”. No es un secreto, hay épocas en la historia de malas cosechas donde la población pasó hambre y otras donde ocurrió todo lo contrario y esto ha llevado a diversas historias y leyendas en torno a la economía unida con el clima y también a los hábitos de un país.
Las declaraciones de Santiago Niño Becerra sobre la economía
Durante estas malas cosechas por el volcán, toda Europa se vio afectada, pero Francia especialmente debido a que estaba financieramente quebrada (en gran medida por la ayuda prestada a la revolución de la futura USA) y a un sistema político y administrativo anquilosado incapaz de instaurar una reforma fiscal.
El experto analiza en X que, además, en el último cuarto del S. XVIII Francia era el país más poblado de Europa: duplicaba la población de Gran Bretaña. Y por entonces el precio del pan se disparó, tanto que durante 1789, llegó a absorber el 88% de los ingresos de un trabajador urbano de Paris, Lyon y Marsella.
Como consecuencia de ello, la población no podía adquirir otros bienes, lo que llevó a la quiebra de numerosos talleres manufactureros. Esto es un ejemplo de que la economía tiene sus ciclos y flujos y, según Santiago Niño Becerra, gran parte del ganado tuvo que ser sacrificado por la falta de pastos. Las consecuencias: el hundimiento de la renta agraria.
Sin talles, manufactura, agricultura y el sector agrario llevó a la miseria de una población muy numerosa. El economista prosigue, en las redes, que una masa de protesta y violencia se desencadenó y siguió unas consignas que claramente favorecían a una clase burguesa constreñida por la monarquía absoluta.
“Ahora estamos en el 2026. No voy a hacer ninguna comparación. Si lo creen conveniente háganlas Uds”, cierra su hilo en X Santiago Niño Becerra haciendo sutiles comparaciones con antaño y lo que sucede actualmente en determinados países, como Francia.
¿Cuánto ha subido el pan en estos últimos años?
Tras las reflexiones del economista Santiago Niño Becerra queremos hacer comparativas y saber cuánto ha subido el pan en nuestros días.
Ahora bien, debemos distinguir entre cuánto ha cambiado el precio del pan cada año y cuánto ha aumentado en total desde antes de la inflación de 2021-2022.
Según el IPC, que sabemos que va variando, uno de los datos que más despiertan curiosidad es el del año 2022, cuando el pan subió un 12,1%, seguido de otro incremento del 7% en 2023. Después, las subidas se moderaron considerablemente.
Además, la economía apunta que también hay periodos de pequeñas bajadas. En la serie anual del IPC la variación de 2016 fue del −0,1%, pero tras las fuertes subidas de 2022 y 2023, antes comentadas, el crecimiento se ralentizó, pero el precio no volvió al nivel anterior.
Si bien las subidas se moderaron, en años posteriores a la gran subida de 2022 y 2023, no quiere decir que el precio volviera a bajar, pues en ciertos años siguió subiendo pero lo hizo menos y de una forma más lenta.
Otros alimentos que han subido, según EFE Agro, en base al IPC, son los huevos, un +31,3% en 2025; es decir, casi se han duplicado desde 2021; la carne de vacuno, un 17,2%; el café, un 16,3% o el chocolate, que lo hace un 12,7% durante el año pasado.
Mención especial tiene el aceite de oliva que, ahora ha bajado su precio en demasía, pero todavía acumulaba una subida aproximada del 59,2% desde enero de 2021 al cierre de 2025.