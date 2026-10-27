Estamos en pleno otoño por lo que puede que nos encontremos ahora con esa situación en la que encendemos la calefacción después de meses sin usarla y descubrimos que uno de los radiadores apenas calienta. Algo que nos hace pensar de inmediato que tal vez necesitamos comprar una caldera nueva, o cambiar el radiador, o que en definitiva vamos a tener que hacer frente a una avería cara. Sin embargo, si el radiador está caliente por abajo y frío por arriba, lo más probable es que tenga aire acumulado en su interior e impide que el agua caliente ocupe todo el circuito, así que hace que una parte del radiador se quede fría.

Desde la cuenta de TikTok @eurocasa muestran precisamente este caso y enseñan una solución muy sencilla: utilizar una llave de purgar para dejar salir el aire atrapado. El proceso dura apenas unos segundos. Se abre ligeramente la válvula, se escucha cómo escapa el aire y, en cuanto aparece la primera gota de agua, se vuelve a cerrar. Antes de hacerlo, eso sí, conviene apagar la calefacción y esperar a que el radiador no esté demasiado caliente.

Los fontaneros expertos coinciden: «Si tu radiador no calienta, no llames a un especialista, es una maniobra fácil que puedes hacer tú mismo en 1 minuto»

La forma más fácil de detectar el problema es tocar el radiador con cuidado. Si la parte inferior está caliente y la superior sigue fría, suele ser señal de que se ha formado una bolsa de aire. Como el aire pesa menos que el agua, termina acumulándose en la parte alta y evita que el agua caliente llegue hasta esa zona. A veces también pueden escucharse pequeños ruidos, como gorgoteos o burbujeos, cuando la calefacción está funcionando. No siempre aparecen, pero es otra pista bastante habitual, de modo que en estos casos, purgar el radiador puede devolverle su funcionamiento normal sin necesidad de desmontar nada.

El problema cambia si ocurre justo lo contrario. Cuando la parte superior está caliente y la inferior permanece fría, puede existir suciedad, lodos o residuos dentro del circuito. Ahí la llave de purgar ya no sirve de mucho y puede hacer falta una limpieza más profunda.

La llave cuesta poco y el proceso es muy sencillo

La herramienta que enseñan en @eurocasa es una llave de purgar, una pieza pequeña que encaja en la válvula situada normalmente en la zona superior del radiador. Es barata y se encuentra fácilmente en ferreterías o tiendas de bricolaje. Antes de empezar, lo mejor es colocar un paño o un recipiente debajo de la válvula. Después se introduce la llave y se gira muy poco a poco. Si el radiador tiene aire, se escuchará un silbido bastante claro. No hace falta abrir mucho ni dejar salir agua durante un rato y tenemos que cerrar cuando veamos que deja de salir aire y aparecen gotas de agua. Será entonces cuando se habrá expulsado la bolsa que estaba impidiendo que el radiador se llenara correctamente.

Después de hacer esto, se cierra la válvula, se limpia el agua que haya podido caer y después se puede volver a encender la calefacción para comprobar el resultado. En muchos casos, al cabo de unos minutos el radiador empieza a calentarse de forma uniforme de arriba abajo.

No conviene hacerlo con la calefacción encendida

Aunque hacer todo esto es fácil, hay un detalle importante que conviene tener en cuenta, y es que no es buena idea purgar un radiador cuando está muy caliente o cuando la calefacción está funcionando a plena temperatura. El agua del circuito puede salir caliente y provocar quemaduras. Lo más prudente es apagar el sistema y esperar unos minutos antes de tocar la válvula. Tampoco hace falta forzarla. Si está bloqueada, muy oxidada o pierde agua al manipularla, lo mejor es no insistir.

Después de purgar varios radiadores también puede bajar un poco la presión de la caldera. Por eso conviene revisar el manómetro cuando se termina. En muchos equipos domésticos la presión en frío suele estar alrededor de 1 o 1,5 bares, aunque depende del modelo y lo correcto es seguir las indicaciones del fabricante. Si la presión cae demasiado o baja de forma continua, ya no estaríamos ante un simple problema de aire.

Cuándo sí merece la pena llamar a un profesional

El purgado funciona bien cuando el problema está localizado y el síntoma es claro: radiador frío arriba, caliente abajo y aire saliendo por la válvula. Pero no sirve para todos los fallos de calefacción. Si varios radiadores calientan mal, la caldera pierde presión continuamente, aparecen fugas o el sistema muestra errores, puede haber otro problema detrás y será necesaria la intervención de un profesional. Por otro lado puede ocurrir que el circuito esté descompensado y unos radiadores reciban más agua caliente que otros. En esos casos, seguir purgando una y otra vez no va a solucionar la avería. Lo mismo ocurre si la válvula está dañada o si el radiador vuelve a llenarse de aire cada pocos días.