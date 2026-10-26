Los fontaneros expertos coinciden: cada invierno se acumula esto en el desagüe del baño provocando mal olor en toda la casa

Cuando tienes un mal olor en el baño, parece que te persigue por toda la casa. A veces es difícil neutralizarlo, y ahora, con la llegada del invierno, es más probable que aparezcan. Los fontaneros expertos aseguran que estos malos olores se deben a ciertas sustancias que se acumulan en tu desagüe e instan a limpiar así tus cañerías.

Malos olores en tu baño

Ahora que comienza a hacer frío, los expertos aseguran que los malos olores aparecen con más frecuencia. Esto se debe a que los sifones de las tuberías empiezan a secarse y se forma una capa de biopartículas que afecta a la presión de nuestras cañerías. Este desajuste de presiones hace que haya una presión negativa en la tubería y empuja los gases hacia arriba, haciéndolos escapar por los orificios de nuestras tuberías.

Con el funcionamiento de la calefacción en nuestros baños, sucede que el frío exterior se junta con el calor de nuestra calefacción. Esto forma un desajuste de temperaturas, haciendo que el agua del sifón se evapore más rápido de lo que puede absorber el agua, haciendo que perduren gases residuales en nuestras tuberías que contienen azufre.

Residuos en nuestras tuberías y cómo limpiarlas

Cada vez que utilizamos los lavabos o la ducha, se acumulan restos de jabón, cabello, cal y grasa corporal, entre otros residuos. Éstos forman una capa en nuestras tuberías que se queda en las paredes de las mismas. Estos restos son el foco de los malos olores. Mezclado con el vao de una ducha caliente y la humedad, es más probable que perduren por mucho tiempo estos olores.

Para poder neutralizar los malos olores, deberás, primeramente, quitar la rejilla de la ducha y después:

Vertir agua caliente por el desagüe, pero nunca hirviendo.

por el desagüe, pero nunca hirviendo. Poner bicarbonato de sodio y vinagre de limpieza en el desagüe. Esperar a que actúe por unos minutos.

en el desagüe. Esperar a que actúe por unos minutos. Por último, enjuagar de nuevo con agua caliente.

Esto ablandará la capa de nuestras tuberías. No obstante, en caso de tener un producto de limpiatuberías, puedes utilizarlo también para eliminar de forma más precisa el mal olor y limpiar mejor la cañería.