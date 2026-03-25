Técnicos expertos en tuberías coinciden y mandan un aviso: «La gente que bebe del grifo, esto va a los músculos y huesos»

Técnicos expertos en tuberías han avisado sobre los problemas de beber agua del grifo o incluso ducharse con unas cañerías que están en mal estado. Un usuario de las redes sociales ha publicado un vídeo en el que ha mostrado una tubería por la que pasa el agua de la calle que no está en condiciones y que puede desembocar en problemas para la persona que decida beber el agua que pasa por ella. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los técnicos expertos en tuberías.

Esto es un clásico en muchas ciudades de España, principalmente en el centro y el norte de nuestro país: beber agua del grifo. Consumir este tipo de agua es un lujo en ciudades como Madrid y también supone un ahorro para los ciudadanos que no tienen que ir gastando de más en botellas de agua mineral. Esto sí es algo que ocurre en otros puntos de la península, como por ejemplo en Valencia o Andalucía, en los que sus ciudadanos tienen que optar por agua embotellada o bien un filtro que se adhiere al fregadero.

Eso sí, que el agua que circule por las tuberías esté en buen estado para beber no quiere decir que sea saludable hacerlo, ya que este líquido pasa por cañerías que puede que no estén en buen estado. De ello han avisado varios expertos en cañerías, que han dejado claro que esto puede desembocar en un problema para los que consuman agua procedente de tuberías en mal estado.

Los expertos en tuberías avisan

La cuenta oficial en redes sociales de @verticalsbarcelona, que son técnicos especialistas en trabajos verticales y tuberías, ha explicado en un vídeo los peligros de consumir agua procedente de una tubería que está en mal estado. En el mismo mensaje también han explicado los motivos por los que estas cañerías se estropean con el paso de los años.

«Toda la gente que bebe grifo y esas cosillas, mirad», dice al comienzo del vídeo un técnico mientras señala una tubería en aparentemente mal estado. «Esto es por donde pasa el agua de la calle a vuestras viviendas», dice mientras señala una tubería vieja. «Así que nada, chicos. Esto es proteína, va a los músculos y al hueso», dice y cierra con ironía: «Así que nada, dale caña al grifo».

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Esta empresa explica en el mismo mensaje que «en muchas viviendas antiguas las instalaciones siguen siendo de plomo o hierro galvanizado». «Con el paso de los años, el agua, especialmente si tiene mucha cal (agua dura), va dejando residuos minerales en el interior de las tuberías», cuenta y deja claro que: «La cal (carbonato cálcico) se va adhiriendo poco a poco a las paredes internas. A eso se suma la oxidación natural del metal, especialmente en tuberías de hierro, que genera óxido y corrosión interna».

Estos técnicos especialistas en tuberías también informan que esto puede provocar menor presión en el agua, acumulación de bacterias, riesgo de fugas y agua con mal sabor y color. «Y si hablamos de tuberías antiguas de plomo, el problema no es solo la obstrucción… también puede afectar a la calidad del agua que consumes», avisan sobre los problemas de salud que puede causar beber agua de una tubería en mal estado.