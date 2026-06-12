La paz en Irán desata la locura en Bolsa: se dispara el mercado mientras se hunde el crudo

El posible fin de la guerra en Irán ha desatado este viernes la locura en los mercados. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha retrocedido un 4,4% a la media sesión europea, hasta cotizar en los 86,3 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 4,6%, hasta los 83,6 dólares.

Al mismo tiempo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos marcaba los 46,3 euros por megavatio hora, tras caer casi un 7% a media mañana.

Con el petróleo hundido, aquellas energéticas que mezclan ciclos combinados de gas y petróleo han visto caer sus cotizaciones hasta un 6% como en el caso de Repsol (-6,24%). Otras como Naturgy (-0,95%) y Enagás (-0,62%) han bajado casi un 1%. En Iberdrola (-0,39%), Endesa (-0,13%) y Redeia (-0,07%) la caída era más suave en la medida sesión europea.

Por el contrario, los mayores avances del selectivo han correspondido a Acciona Energía que se ha disparado casi un 10% a mediodía tras conocerse que KKR y Brookfield estarían preparando ofertas para una posible compra de la filial de renovables del grupo Acciona.

En la misma línea, las aerolíneas europeas han escalado hasta más de un 7% en Bolsa después de que del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado haber «puesto fin» a la guerra con Irán.

En el terreno europeo, las subidas de la aerolíneas del continente se situaban a mediodía entre el 6% y 7%: Ryanair (+7,36%), Air France-KLM (+7,54%), Grupo Lufthansa (+6,81%), Wizz Air (+7,12%). Por su parte, easyJet crecía un 4,20% en su valor bursátil.

En España, las otras dos firmas turísticas del selectivo español también avanzaban en terreno positivo, con un alza del 3,10% en Amadeus y del 2,66% en Aena, marcando un precio de 51,31 y 25,84 euros, respectivamente.

La posible paz entre Irán y Estados Unidos, junto a la caída del crudo también ha impactado positivamente a la siderúrgica Arcelormittal o al Banco Santander que han subido alrededor de un 5% este viernes al calor del anuncio de la actualidad.

En el ámbito macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno ‘shock’ por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este viernes, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El Ibex 35 en máximos históricos

En este contexto, el Ibex 35 se disparaba a la media sesión de este viernes un 2,42%, lo que ha llevado al selectivo de las Bolsas y Mercados españoles a superar por primera vez los 18.700 puntos y situarse en los 18.731,4 enteros, con casi todos su valores en verde y marcando máximos históricos.

De este modo, el índice español se posicionaba en niveles récord a falta del cierre de la sesión, ya que el Ibex 35 registró su nivel más alto el pasado mes de febrero, previo al inicio de la guerra en Oriente Próximo, en los 18.496 puntos. No obstante, el selectivo ha llegado rozar los 18.600 enteros, aunque en la cotización intradía, nunca a la conclusión de la jornada.

El mundo enloquece por la paz en Irán