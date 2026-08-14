Una familia de panaderos de Valencia empieza a trabajar en el obrador cada día a las 4:30 de la mañana y su negocio lleva abierto 50 años

En el centro de Valencia todavía sobrevive una las mejores panaderías de barrio y ya lleva más de 50 años abierta de forma ininterrumpida. Por supuesto, hablamos del Horno de San Pablo, en la avenida del Oeste, en Ciudad Vieja.

Lo que pocos saben es el sacrificio que hay detrás de un negocio tan mítico de la capital del Turia. Los dueños empiezan a trabajar en el obrador a las 4:30 de la mañana.

No lo hacen por capricho, sino para que a la hora de apertura, a las 7:30 de la mañana, esté todo listo en el mostrador. Y es que los clientes la destacan como una de las panaderías con mejor producto.

La familia de panaderos de Valencia que empieza a trabajar en el obrador a las 4:30

Los valencianos ya sabían que el Horno de San Pablo es uno de los mejores del mundo, pero ahora ha cogido fama internacional gracias al reportaje que le dedicó Bread Chronicles. El secreto es el trabajo de sus dueños.

Estamos ante una panadería que abre llueva, truene o nieve todos los días excepto los domingos. Además, este local de la avenida del Oeste, en el número 25, sube la persiana a las 7:30 de la mañana, por lo que es perfecto para comprar el pan.

¿Pero cómo consiguen que esté todo listo a esa hora? El secreto está en que los dueños empiezan a trabajar en el obrador a las 4:30 de la madrugada. Con ello no sólo consiguen llegar a tiempo, sino ofrecer un producto artesano y de calidad.

Pero la jornada maratoniana no termina ahí. De lunes a viernes están abiertos hasta las 20:30 de la tarde. Los sábados bajan la persiana a las 15:00, suficiente para que les hagas una visita.

El secreto de una de las mejores panaderías de Valencia: empiezan de madrugada

El oficio de panadero siempre ha sido duro y lo seguirá siendo mucho tiempo. La mecanización de muchos procesos ha ayudado a reducir la carga en el obrador, pero el factor humano sigue marcando la diferencia en la calidad del producto.

Por ello, el Horno San Pablo sigue apostando por el trabajo de madrugada, mucho antes de que sus clientes habituales se despierten. A las 4:30 de la mañana ya están listos en el obrador.

Puede parecer obvio, pero esa hora de inicio de la jornada tiene una segunda lectura. Y es que para estar listo, dentro del local y con la maquinaria encendida, hay que empezar el día un buen rato antes. Aun así, la calidad del pan y de la bollería hace que merezca la pena.

La prueba de que el Horno San Pablo es uno de los mejores de Valencia

Valencia tiene una gastronomía muy particular y que una panadería de toda la vida se haya colado en el imaginario colectivo de la capital del Turia es más difícil de lo que parece.

Para lograrlo han tenido que mantener una calidad excepcional durante más de 50 años. Y la prueba de que lo han conseguido es la opinión de sus clientes habituales.

«Un horno con solera y género excelente, las empanadillas de cebolla, perfectas», comentan. En la misma línea afirman que es una panadería con el pan, los pasteles y la bollería «muy ricos».

Pero el mejor resumen lo hace otra clienta: «Panadería maravillosa, productos recién horneados que se notan desde la puerta. El pan es deliciosa y siempre está crujiente. Atención amable y rápida, precios justos. Recomendable para el desayuno o llevar a casa, vuelvo cada vez que puedo».