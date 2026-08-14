TVE obligada a pedir perdón por no nombrar a un atleta israelí en los Europeos de Atletismo: «Antisemitismo»

Televisión Española (TVE) se ha tenido que disculpar con la audiencia por una gran polémica que ocurrió en los Europeos de atletismo que se están celebrando esta semana en Birmingham (Inglaterra). Durante la retransmisión de una de las series de la prueba de 400 metros valla, los comentaristas de TVE presentaron a todos los corredores… menos al israelí Omri Shiff, al que obviaron.

Unos días después, RTVE ha querido pedir perdón por lo que llaman «complejidad de las largas jornadas de atletismo y a la dinámica propia del directo». Desde la corporación pública explican que ese fallo no tiene «relación alguna con motivos políticos, ideológicos o religiosos».

«Lamentamos sinceramente no haber nombrado a todos los atletas que aparecieron en pantalla durante la transmisión en Teledeporte, como ocurrió en el caso del deportista israelí Omar Siff», comienza TVE sus disculpas. En concreto, la periodista Lourdes García Campos fue nombrando a todos los participantes en esa prueba, uno a uno por su nombre, hasta que llegó el turno del israelí Omri Shiff, que estaba en la calle 5 y al que se obvió.

La misma periodista ha sido la encargada de leer en directo las disculpas de RTVE por ese fallo: «Esta situación responde exclusivamente a la complejidad de las largas jornadas de atletismo y a la dinámica propia del directo -como los comentarios a pie de pista o las necesidades de realización-, sin que exista relación alguna con motivos políticos, ideológicos o religiosos».

Lamentamos sinceramente no haber nombrado a todos los atletas que aparecieron en pantalla durante la transmisión en Teledeporte, como ocurrió en el caso del deportista israelí Omar Siff. Esta situación responde exclusivamente a la complejidad de las largas jornadas de atletismo… https://t.co/uXNTGRRszs pic.twitter.com/frZ3h9Dp5G — Teledeporte (@teledeporte) August 14, 2026

«Nuestro compromiso es visibilizar a cada uno de los participantes y trabajamos para lograrlo en cada emisión. Reiteramos nuestra disculpa con el atleta afectado», añadió la periodista de RTVE en un mensaje leído.

La ausencia de presentación del deportista israelí provocó un enorme cabreo entre los aficionados al atletismo y, especialmente, como es lógico, la comunidad judía. Por ejemplo, la Federación de Comunidades Judías de España emitió un comunicado en el que hablaban de «discriminación» por parte de RTVE: «Ocultar la presentación de un atleta es discriminación. Si se le oculta por ser judío e israelí, además es antisemitismo. RTVE rectifiquen ya. Los valores deportivos deben unir y no segregar».