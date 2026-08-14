Dos formas de recibir a los campeones del mundo: héroes en clubes extranjeros e indiferencia en los españoles

España ha hecho historia tras conseguir su segunda estrella en la final del Mundial frente a Argentina. Los jugadores de La Roja han vivido un verano lleno de fiestas, honores y reconocimientos, pero ahora tienen que volver al trabajo con sus clubes. Los equipos españoles han recibido a los campeones con elogios, felicitaciones y comunicados oficiales, además, podrían hacer algo más con los estadios lleno cuando arranque la competición. Hasta el momento, fuera del país los homenajes han sido mucho más llamativos.

Los conjuntos de La Liga deberían haber sido la referencia en ese sentido. Sin embargo, la Premier League ha mostrado algo más de implicación a nivel general. El Tottenham Hotspur se ha convertido en uno de los grandes protagonistas, ya que organizó un multitudinario pasillo de honor para recibir a Pedro Porro, al que le dieron la bienvenida como a un héroe.

A champion’s return for our Pedro 🤍🏆 pic.twitter.com/CDLBpCWZuM — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2026

El Arsenal llenó sus instalaciones de banderas de España para el regreso de David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi. El PSG también homenajeó a Fabián Ruiz en los vestuarios, con la presencia del presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi.

Los equipos españoles también han tenido algunos detalles con sus jugadores, aunque menos visuales. Sorprende especialmente la poca actividad del FC Barcelona, que podría haber preparado un acto especial al recibir a Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Eric García y Joan García. Los blaugranas publicaron un vídeo corto donde les daban las enhorabuena a los jugadores de forma breve durante el calentamiento.

El Athletic Club hará un reconocimiento especial, pero lleno de polémica

Los Leones han querido darle un gran recibimiento a Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams. Para ello, han organizado un homenaje en su estreno en Liga frente al Sevilla. Sin embargo, un sector de socios compromisarios del club no está de acuerdo, por lo que han pedido que se convierta en una reivindicación de la oficialidad de la selección vasca.