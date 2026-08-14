Frenkie de Jong despedaza al periodista Gerard Romero: «No voy a dejar pasar más mentiras, quiero sacar mi rabia»

Frenkie de Jong ha criticado muy duramente, y en los medios oficiales del FC Barcelona, al periodista Gerard Romero, habitual de las nuevas plataformas (Youtube, Twitch…) que cubre la información del club azulgrana. El futbolista neerlandés ha destrozado a Romero, al que ha dicho en varias ocasiones que miente, con nombre y apellidos.

Tras decir que quería dar la cara para «aclarar las cosas», De Jong se ha lanzado contra Gerard Romero, al que ha mencionado en varias ocasiones en una entrevista voluntaria realizada a los medios del club. «La gente puede opinar lo que quiere, pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas… Estoy notando que hacen daño a mi imagen», ha iniciado De Jong.

«Por ejemplo, Gerard Romero dice que me negué a jugar contra el Atlético (partido de la temporada pasada). Es falso, claro que quería jugar. Y la gente se enfada si sólo tienen esa información. Vivimos en un tiempo en el que para muchos periodistas sacan una noticia antes de que sea verdad», ha continuado el jugador del Barcelona.

De Jong, que está siendo criticado por parte del barcelonismo al considerar que no tiene un gran compromiso con el club (está lesionado), ha seguido atizando a este periodista: «Dijeron que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación, hablo con él. También dijeron que mi relación con el club es mala. También es falso».

«Dice (por Gerard Romero) que estoy castigado. No voy a dejar pasar más mentiras. Quería sacar esta rabia y poderme concentrar en la recuperación», ha continuado Frenkie de Jong en unas declaraciones muy contundentes. El futbolista ha querido utilizar los medios oficiales del FC Barcelona para dar la cara y para «aclarar las cosas» tras días de críticas en el barcelonismo.

Lesionado, muchos culés le quieren fuera para hacer hueco a otros fichajes y, además, dudan de su compromiso. Y el neerlandés ha aparecido en los propios medios del club para lanzar varios mensajes. «Noto que hay mucho ruido alrededor mío, noticias falsas que me están molestando», ha explicado también De Jong, que dejó claro que no se irá porque «todavia tengo sueños por cumplir en el Barcelona».

Contestando siempre en español mientras el periodista del Barcelona le preguntaba en catalán, De Jong ha desvelado que su lesión «es más grave ahora que cuando hicimos las primeras pruebas en Estados Unidos», algo que «me jode»: «Lo que más me gusta es jugar al fútbol y no poder hacerlo me duele mucho. Ha sido una lesión en la que he tenido muy mala suerte, porque fue un accidente».

«Hago todo lo posible para estar bien físicamente: la alimentación, el descanso y todo lo que está en mi mano», ha añadido un De Jong, que no oculta que el gran objetivo es la Champions, porque «nos hace mucha ilusión».