El ayuntamiento separatista de Deià castiga al turismo de lujo: cortes de agua al hotel más famoso de Mallorca

El Ayuntamiento mallorquín de Deià ha ordenado la aplicación desde este viernes de cortes de agua por días en el sector Llucalcari, lo que afecta a varias zonas del municipio, incluido el Hotel La Residencia, que según se destaca en un bando municipal, está consumiendo unos 20 metros cúbicos de agua diarios.

La restricción contempla, hasta que se disponga de agua suficiente para garantizar el servicio, cortes de agua los lunes, los miércoles y los viernes al hotel La Residencia y las zonas de s’Empeltada, ses Coves de can Puigserver, la Cala, Llucalcari y la zona de la carretera hacia Sóller.

El bando firmado por el alcalde Joan Ripoll lamenta tener que tomar esta decisión «desagradable e inevitable» y explica que a día de hoy el consumo semanal de todo el municipio es de unos 3.500 metros cúbicos, de los que el 35 por ciento llega en camiones. El sector afectado por los cortes está consumiendo unos 250 metros cúbicos diarios.

El hotel La Residencia es uno de los hoteles de lujo más emblemáticos de la isla. Abrió sus puertas en 1984. El fundador de la compañía Virgin, Richard Brandson, compró el complejo en 1987, enamorado de este rincón de Mallorca. Fue Brandson el que ejerció de imán para atraer hasta esta zona a miembros de la realeza, actores de Hollywood y músicos de fama mundial. Es, por cierto, uno de los rincones favoritos de la isla de Cristiano Ronaldo, quien ha visitado su reputado restaurante para cenar en diversas ocasiones.

Brandson vendió el hotel en 2002 a la prestigiosa cadena hotelera internacional Belmond, que es la que gestiona La Residencia desde entonces.

El núcleo principal del hotel lo forman dos casas señoriales del siglo XVI y una torre de defensa.

En la actualidad alberga exposiciones de varios artistas locales más una permenente del icónico Joan Miró.