El Imserso se queda sin hoteles: las bajas tarifas fuerzan el cierre de varios alojamientos de Benidorm

Las condiciones para los hoteles del Imserso no mejoran y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sigue ofreciendo unos precios a los hoteleros para participar en el programa que no permiten cubrir los costes reales. En este momento, los hoteleros se encuentran en negociaciones con el Gobierno, pero no se percibe un gran avance.

En consecuencia, al no producirse ninguna mejoría para los hoteles de un año para otro, «en destinos clave o que son auténticamente referentes, como es el caso de Benidorm, el número de hoteles que participan cada vez es menor», ha indicado a OKDIARIO Mayte García Córcoles, la directora ejecutiva de HOSBEC.

Además de que van a participar menos hoteles de Benidorm en la siguiente edición, «también se espera que los establecimientos que participan oferten menos habitaciones para el programa Imserso si no consiguen mejorar las condiciones; de igual forma, incluso algunos hoteles llegarían a cerrar durante varios meses del invierno», ha destacado Mayte García.

Una situación que pone en evidencia la falta de eficiencia del programa del Imserso, ya que su finalidad es la de ayudar a mantener abiertos los hoteles durante el invierno, que es la temporada baja, gracias a estos viajes. Sin embargo, al pagar el Gobierno un precio tan bajo por cada persona que se aloja, no permite a los hoteles cubrir los costes y se ven obligados a cerrar en esas fechas.

«Las condiciones económicas de contratación que ofrecen para la siguiente temporada son similares a años anteriores y se vuelven a encontrar muy por debajo de los costes de producción», ha señalado.

Los precios del Imserso siguen sin cubrir los costes

Hay que tener en cuenta que la oferta actual del precio que quiere pagar el Gobierno por cada persona que se aloja en un hotel con el programa del Imserso se encuentra en los 30 euros por persona y día.

«Nosotros teníamos estipulado mínimo 33 euros más IVA, lo que era la parte de costes calculados con un rasero bajo. No obstante, entre los costes de personal, de materias primas, energía y el resto de proveedores y de servicios suplementarios al desarrollo del propio de la actividad, mínimo estaríamos hablando de que se necesitarían cobrar 35 euros más IVA por pensión completa, e incluyendo todas las actividades», ha afirmado.

«Muchos hoteleros lo que hacen es compensar con lo que han podido ganar en otro momento del año para poder mantener así la actividad laboral de todo el equipo durante el invierno. Pero claro, esto no debería ser así porque el Imserso está pensado como un programa social y con el objetivo de mantener el empleo. Por tanto, cada año debería renovarse el programa con el fin de fomentar realmente la contratación», ha defendido.