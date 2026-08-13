Un grupo de matones de un pueblo de Mallorca propina una brutal paliza a varios futbolistas juveniles de la capital durante unas fiestas

Lo que prometía ser una noche de fiesta, música y diversión en el corazón de Mallorca acabó transformándose en una pesadilla de violencia y brutalidad. Varios jóvenes futbolistas de la capital -de 16 años- fueron víctimas de una presunta emboscada perpetrada por un grupo de adolescentes de Alaró y Binissalem durante las celebraciones populares.

Los hechos, recogidos en un atestado de la Policía Nacional, ocurrieron en plena madrugada, entre las 02:00 horas y las 03:00 horas del pasado 9 de agosto de 2026, en la abarrotada Plaça de la Vila de Alaró. Lo que parecía un ambiente festivo se tornó en una situación de extrema violencia cuando un joven de 16 años nacido en Palma disfrutaba de la verbena junto a su grupo de amigos.

Buscando alejarse de la aglomeración de la plaza, el denunciante y varios compañeros decidieron apartarse hacia la zona de los soportales del edificio consistorial de Alaró, sin sospechar lo que iba a ocurrir.

Según la denuncia, un grupo de jóvenes de Binissalem irrumpió en el lugar sin que mediara una discusión o provocación previa. Uno de los presuntos agresores habría propinado un fuerte puñetazo en el rostro al menor. Como consecuencia del golpe, la víctima perdió tres dientes y sufrió importantes lesiones en la boca.

Ante el temor generado por la agresividad del grupo, el joven pidió a uno de sus amigos que huyeran del lugar. Ambos bordearon el edificio del Ayuntamiento hasta alcanzar el puesto de control de la Policía Local de Alaró, donde buscaron protección y asistencia.

Mientras los dos jóvenes conseguían ponerse a salvo, otros futbolistas de Palma fueron también agredidos en la zona de los soportales, sufriendo contusiones y diversas lesiones cuya gravedad está pendiente de determinar. Cuando la víctima se encontraba en la ambulancia, una joven acudió a las dependencias policiales asegurando que disponía de una grabación de vídeo realizada después de la agresión y en la que, según su testimonio, podrían identificarse a varios de los presuntos agresores.

Fue entonces cuando, según recoge el atestado, un conocido integrante de la plantilla de un equipo juvenil de un municipio cercano se aproximó a la ambulancia donde estaba siendo atendido el herido. El denunciante asegura que el joven lo increpó y le mostró los nudillos mientras pronunciaba la frase: «¡Yo no te he pegado!».

El denunciante sospecha que este comportamiento podría estar relacionado con la existencia de la grabación y con la presunta relación del joven con algunos de los integrantes del grupo que habría participado en la agresión. Estas circunstancias deberán ser esclarecidas por la investigación policial.

Tras la primera asistencia y escoltado por agentes de la Policía Local de Alaró, el menor aguardó la llegada de sus padres. Debido a la gravedad de las lesiones bucodentales provocadas por el golpe, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitari Son Espases de Palma, donde recibió asistencia médica especializada.

Los partes médicos, las fotografías de las lesiones y el informe de asistencia urgente ya han sido puestos a disposición de la Policía. La investigación permanece abierta para esclarecer los hechos, identificar a todos los presuntos implicados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Todo apunta a que en las próximas horas o días se practicarán detenciones.