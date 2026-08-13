Ignacio, 16 años, víctima de una brutal agresión en Mallorca: «Me cayeron dos o tres dientes y ni lo vi venir»

Ignacio tiene 16 años y todavía intenta asimilar lo ocurrido durante las fiestas de Alaró, una noche que había comenzado como un plan entre amigos y terminó con varios jóvenes heridos. El adolescente acudió al municipio después de jugar un partido de fútbol, cenar con sus amigos y pasar un rato juntos. Poco después, según su relato, fue víctima de una agresión grupal en las inmediaciones del Ayuntamiento.

«Pues yo estaba jugando un partido de fútbol y mis amigos y yo decidimos ir a las fiestas de Alaró. Nos juntamos ocho amigos para ir. Fuimos a cenar por el pueblo, luego estuvimos en un parque y, yo qué sé, sobre la una y pico decidimos ir a un local de la zona».

La noche transcurría con normalidad hasta que cinco de los amigos decidieron abandonar el lugar. Se dirigieron unos metros hasta el rellano del Ayuntamiento, donde encontraron un espacio más tranquilo para estar juntos. «De esos amigos que entraron, cinco exactamente nos salimos. Y nos salimos tres metros al rellano del Ayuntamiento, que hay unas columnas, y estábamos allí a nuestro rollo».

Fue entonces cuando, según el testimonio de Ignacio, apareció un grupo de alrededor de diez jóvenes. El adolescente asegura que la llegada fue completamente inesperada y que ninguno de ellos tuvo tiempo para reaccionar. «De repente, ni lo vimos venir, nos vienen unos diez chavales».

A partir de ese momento, todo sucedió en cuestión de segundos. Ignacio recibió un puñetazo en la boca. Más que el dolor, lo primero que recuerda es la sensación de darse cuenta de que había perdido varias piezas dentales. «A mí me soltaron un puñetazo, o eso es lo que yo noté, uno en la boca. Y por suerte no me dolió, pero noté con la lengua misma que se me cayeron dos o tres dientes. Fue una sensación que no sé explicar, porque es una preocupación máxima».

Varios de sus amigos también resultaron heridos. Ignacio relata que uno de ellos fue golpeado por detrás mientras hablaba por teléfono y que otros dos recibieron golpes en la cara. «A un amigo que estaba hablando por teléfono le pegaron por detrás también, no de la misma manera. Y luego a dos amigos más también: a uno le soltaron un rodillazo en la cara después de esquivar un puño. A tres amigos les han dejado los labios bastante mal, la encía también».

Después de la agresión, los jóvenes buscaron ayuda y llegaron hasta las dependencias de la Policía Local de Alaró. Allí explicaron lo ocurrido y se activaron las primeras actuaciones para atender a los heridos. Ignacio, debido a las lesiones sufridas en la boca, fue trasladado para recibir asistencia médica.

«Encontramos la comisaría; había dos policías locales de Alaró, les comenté lo sucedido y llamaron a mis padres. Inmediatamente me llevaron a la ambulancia. Me atendieron un poco los de la ambulancia y, por suerte, había un dentista».

Durante la entrevista, Ignacio también hace referencia a otras agresiones que, según asegura, habrían sufrido amigos suyos en las últimas semanas. El adolescente afirma que algunos conocidos habrían vivido situaciones similares y sostiene que ha escuchado diferentes versiones sobre los motivos por los que determinados jóvenes podrían convertirse en víctimas.

«Hay gente de Binissalem y Alaró que se dedica a hacer esto. De hecho, hace tres semanas, a tres o cuatro amigos míos también les hicieron lo mismo. Y lo hacen sin motivo alguno, lo hacen por diversión. Incluso me ha llegado algún rumor de que lo hacen por ser gente de Palma. Como es su pueblo, si ven gente de afuera, lo deben hacer, y ahí son los reyes de ahí».

Para Ignacio, lo ocurrido durante las fiestas patronales de Alaró ha quedado marcado por la rapidez y la violencia del ataque. El joven recuerda especialmente que no tuvo tiempo de anticipar lo que estaba pasando y que, cuando quiso reaccionar, ya había recibido el golpe que le hizo perder varias piezas dentales.

«De repente, ni lo vimos venir». Ahora, mientras se esclarecen las circunstancias de la agresión, el testimonio de Ignacio pone rostro a las consecuencias que puede tener una noche de fiesta cuando una situación aparentemente normal termina en violencia. El adolescente salió a las fiestas con sus amigos y acabó necesitando asistencia médica tras recibir un golpe en la boca, mientras varios de sus compañeros también resultaron heridos.

Esta brutal agresión impedirá al joven futbolista —con un futuro prometedor— no poder iniciar la pretemporada con su equipo. También, durante meses no podrá comer alimentos sólidos.