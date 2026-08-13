Este es el restaurante designado como el más sostenible de Baleares (y es de los más queridos por los residentes)

Ecovidrio ha distinguido al restaurante Ponderosa Beach, ubicado en Muro, al norte de la isla de Mallorca, como el establecimiento de la costa balear más responsable y comprometido con la sostenibilidad.

Este premio forma parte del #MovimientoBanderasVerdes, la campaña estival de Ecovidrio que reconoce el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante el verano, en especial en lo relativo a la correcta gestión de los residuos, según han indicado en un comunicado.

En esta séptima edición del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha contado con la participación de más de 12.000 hosteleros y 120 municipios costeros de Andalucía, Baleares, Catalunya, Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

En las Islas han participado cerca de 2.500 hosteleros de 27 municipios. El restaurante Ponderosa Beach en Muro ha sido reconocido por contribuir positivamente al entorno y a la comunidad, ya que creen que la excelencia culinaria puede ir de la mano de un consumo responsable que contribuya al cuidado del medio ambiente.

Ponderosa Beach es un conocido restaurante y chiringuito al estilo beach club ubicado en la zona de Ses Casetes des Capellans sobre la misma arena de la espectacular playa de Muro.

Está a unos 60 kilómetros de Palma y es muy popular tanto entre la población local como entre muchos turistas, todos repetidores.

Este fue uno de los restaurantes directamente afectados por una decisión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez que prohibió de la noche al día realizar actividades en establecimientos o estructuras ubicados en la primera línea de la costa. La polémica decisión del Gobierno afectó a Ponderosa Beach y otros establecimientos de la misma zona que tuvieron que cerrar su apreciada terraza durante todo un verano.

La polémica germinó cuando el Govern balear accedió a las competencias sobre la materia. Desde hace tres años, todos los establecimientos afectados por la amenaza han vuelto a operar con una cierta normalidad.