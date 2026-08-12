Restricciones, atascos y última hora de la DGT por el eclipse solar en España: las carreteras más concurridas y cómo llegar a los puntos de observación

España afronta este miércoles, 12 de agosto, un dispositivo extraordinario de tráfico con motivo del eclipse total solar que atravesará la península. La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que el fenómeno puede provocar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas situadas dentro de la franja de totalidad, en una jornada que coincide además con un periodo de elevada movilidad por las vacaciones de verano.

El eclipse, que será visible como total en una amplia franja que recorre España de oeste a este, ha llevado a las autoridades a preparar un operativo especial ante la posibilidad de que miles de personas se desplacen en coche para buscar los lugares con mejores condiciones de observación. El principal problema no será únicamente la llegada de los vehículos, sino especialmente el regreso simultáneo después del eclipse, cuando se espera que se concentre una gran cantidad de tráfico en poco tiempo.

La DGT advierte de que el aumento de circulación hacia las zonas de totalidad podría situarse entre el 30% y el 100%, dependiendo del área. Las carreteras secundarias y los accesos a los principales puntos de observación serán especialmente vulnerables a las retenciones.

No habrá restricciones generales

A pesar del dispositivo especial, la DGT aclara que no está prevista una restricción generalizada de la circulación en España. Las autoridades podrán adoptar medidas puntuales de ordenación del tráfico, desvíos, controles de acceso o limitaciones en determinados lugares cuando la concentración de vehículos lo haga necesario.

La resolución de la DGT incluye dentro del plan especial de seguridad vial por el eclipse a Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana, territorios por los que discurre la franja de totalidad o que pueden registrar una elevada concentración de desplazamientos.

Además, Cataluña, Navarra y País Vasco han establecido medidas especiales relacionadas con la circulación de vehículos pesados en torno al horario del eclipse.

La situación será, por tanto, diferente en cada territorio. Los conductores deberán prestar atención a la señalización circunstancial, a los paneles de mensaje variable y a las instrucciones de los agentes de tráfico.

La Comunidad de Madrid será uno de los territorios donde se espera una importante concentración de visitantes. La totalidad atravesará el norte de la región y será visible desde alrededor de 40 municipios. La duración variará según la localidad, desde unos segundos hasta cerca de un minuto y medio. Somosierra tendrá las mejores condiciones dentro de la comunidad, con aproximadamente un minuto y medio de totalidad.

Otros municipios del norte, como Prádena del Rincón, Braojos, Piñuécar-Gandullas, Berzosa del Lozoya, La Serna del Monte o Gascones, también superarán el minuto de totalidad en algunos casos.

La elevada demanda ha llevado a las autoridades madrileñas a preparar numerosos puntos oficiales de observación para evitar que los visitantes se dispersen de manera descontrolada por carreteras secundarias, caminos y espacios naturales.

Las carreteras más concurridas

Para quienes tengan previsto desplazarse por carretera desde Madrid, existen cuatro grandes corredores que previsiblemente concentrarán buena parte del tráfico.

La A-1 será una de las principales vías de acceso a localidades de la Sierra Norte como Somosierra, Buitrago del Lozoya, La Cabrera o El Molar.

La M-607 canalizará desplazamientos hacia municipios como Colmenar Viejo, Soto del Real, Navacerrada o Moralzarzal.

Por su parte, la A-2 será una de las principales vías para quienes se dirijan hacia municipios del este y noreste de la región, mientras que la A-3 permitirá acceder a localidades del sureste madrileño, entre ellas Ambite.

La recomendación de las autoridades es salir con suficiente antelación, consultar el estado del tráfico antes de iniciar el viaje y evitar, siempre que sea posible, las carreteras secundarias con capacidad limitada.