Amaia Salamanca (40 años) revela el lugar del País Vasco que marcó su infancia: «Lo tengo en el corazón»

Aunque la actriz Amaia Salamanca es madrileña, muchos de sus recuerdos de niña están ligados a Vizcaya. ya que cuando llegaba el verano y las vacaciones, cambiaba Madrid por un pueblo entre montañas en el que vivía parte de su familia. Pasó tantos veranos allí durante su infancia y juventud que aquel lugar del País Vasco terminó ocupando un lugar propio en su historia personal y en su corazón.

Se trata de Abadiño, un municipio del Duranguesado próximo al Parque Natural de Urkiola. en el que nació la madre de la actriz y donde todavía residen algunos de sus familiares. Por eso, cuando vuelve, lo hace sabiendo que vuelve a parte de sus orígenes. Su carrera y los años vividos fuera no han cambiado esa relación tan especial que tiene con este lugar. En cuanto puede, especialmente durante el verano, Salamanca viaja a la localidad vizcaína y ahora también lleva a sus hijos para que conozcan de dónde viene una parte de su familia y entiendan por qué ese lugar significa tanto para ella. «El País Vasco lo tengo en el corazón», declaró a Noticias de Álava.

Amaia Salamanca revela el lugar del País Vasco que marcó su infancia

Antes de que la serie Sin tetas no hay paraíso la convirtiera en un rostro popular, los veranos de Amaia Salamanca ya tenían un destino casi fijo. En Abadiño pasaba tiempo con su madre, sus tíos y otros familiares, lejos del ritmo de Madrid. Sus vacaciones estaban unidas a la vida cotidiana del pueblo, a las excursiones por los alrededores y a esos planes sencillos que, vistos con los años, suelen convertirse en los recuerdos más difíciles de olvidar.

«Mi relación con el País Vasco es intensa, porque es donde he pasado mis veranos de infancia y de juventud», explicó la actriz. También aseguró que intenta viajar hasta allí cuando dispone de tiempo, especialmente durante las vacaciones de verano. Y es que para ella no se trata de elegir simplemente un destino fresco en el que escapar del calor, sino de volver a un espacio que seguramente le trae los mejores recuerdos. Además parte de su familia, como su madre y algunos de sus tíos siguen viviendo allí. «Sigo yendo para ver a mi madre, porque mi padre ya falleció. Aún está ella, y también tengo a mis tíos» ha contado.

La actriz quiere además esa conexión continúe en la siguiente generación. Por ello, lleva a sus tres hijos a Abadiño para que conozcan el origen materno de la familia y puedan crear sus propios recuerdos en los lugares que ella recorrió de niña. De este modo, más que una costumbre veraniega, las visitas se han convertido en una manera de transmitirles una parte de su identidad.

Naturaleza y monumentos en el Duranguesado

Abadiño se encuentra en un entorno privilegiado, rodeado por el verde característico del paisaje vizcaíno. Los ríos Ibaizabal y Urkiola atraviesan diferentes puntos de su territorio, mientras que sus caminos permiten descubrir la zona a pie, en bicicleta e incluso a caballo. La cercanía del Parque Natural de Urkiola convierte el municipio en una buena base para organizar excursiones entre bosques y montañas pero además, uno de los lugares imprescindibles es el Santuario de los Santos Antonios de Urkiola, situado dentro del parque natural. Robles, hayas y fresnos rodean este templo, vinculado además a una conocida tradición popular. Frente al santuario se encuentra una piedra alrededor de la cual, según la costumbre, deben dar varias vueltas las personas que desean encontrar pareja.

El patrimonio de Abadiño también permite acercarse a la historia del Duranguesado. La Torre de Muntsaratz, considerada una de las construcciones renacentistas más relevantes de su tipo en Vizcaya, sobresale entre sus edificios históricos. Otro punto de interés es la Casa de Astola, que en el pasado concentró buena parte de la actividad política y administrativa de la comarca y actualmente alberga diferentes asociaciones.

A estos espacios se suma la Casa de Juntas de Gerediaga, ligada al antiguo sistema de organización de la Merindad de Durango. El conjunto ofrece al visitante la posibilidad de combinar las rutas al aire libre con una mirada al pasado de la zona. Esa mezcla de naturaleza, patrimonio y tranquilidad ayuda a comprender por qué Amaia Salamanca continúa regresando después de tantos años.

Las tradiciones y la gastronomía de Abadiño

Las celebraciones más populares de Abadiño son las de Santo Domingo, que comienzan el 12 de mayo, y la feria de San Antonio, celebrada el 13 de junio cerca del Santuario de Urkiola. También destaca San Blas, cada 3 de febrero, con ganado y puestos de quesos, panes, miel, embutidos, txakoli y otros productos de la zona.

La gastronomía local incluye el tradicional queso Idiazabal, que además es milenario, platos de cuchara, carnes y pescados. Tampoco faltan dulces como las rosquillas de San Blas o los macarrones de Bilbao. Para la actriz, sin embargo, Abadiño es mucho más que naturaleza y buena cocina ya que es el pueblo de su madre, el lugar en el que pasó los veranos de su infancia y el lugar al que ahora lleva a sus hijos para compartir con ellos sus raíces.