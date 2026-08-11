Los arqueólogos desentierran en Alemania un tanque de 29 toneladas de la Segunda Guerra Mundial con la pintura de camuflaje casi intacta

Un equipo de especialistas ha desenterrado en Alemania un cañón de asalto Sturmgeschütz III (StuG III) de 29 toneladas que perteneció al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El vehículo apareció en la base aérea naval de Nordholz, en la costa del mar del Norte, tras permanecer unos 80 años enterrado bajo la arena.

Ese enterramiento prolongado explica su buen estado de conservación. Asimismo, buena parte de la pintura de camuflaje original permanece visible en varias zonas de la carrocería y el tren de rodaje de uno de los laterales apenas muestra daños.

¿Cómo apareció el tanque de 29 toneladas hallado en Alemania?

Especialistas en desactivación de artefactos explosivos localizaron el vehículo a finales de abril de 2026, durante los trabajos de revisión previos a una obra en la base de Nordholz. La extracción se completó en junio con la ayuda de una grúa, y el hallazgo se presentó públicamente pocos días después.

Según la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas de Alemania, la excavación estuvo a cargo del Servicio de Desactivación de Artefactos Explosivos de Baja Sajonia, con la documentación arqueológica de la Oficina de Patrimonio Arqueológico del distrito de Cuxhaven.

El interior del Sturmgeschütz III conserva el asiento del conductor y el mecanismo del cañón. Los especialistas también recuperaron restos de munición junto al casco.

¿Qué marcas tiene el cañón del tanque nazi encontrado en Nordholz?

El cañón del vehículo presenta al menos 17 anillos blancos pintados a lo largo del tubo. Según el arqueólogo Andreas Hüser, esas marcas se añadían por cada tanque enemigo destruido, aunque no hay pruebas directas de en qué combates participó la unidad, según recogió Euronews.

Para los arqueólogos, el vehículo perteneció a una brigada acuartelada en Nordholz que operó sobre todo en Francia. Hüser describió además el espacio interior como «opresivamente estrecho» para los cuatro tripulantes, entre ellos el conductor y el artillero.

Hüser calificó el hallazgo como relevante, ya que, según explicó, los blindados que se conservan en un estado tan completo son poco frecuentes.

¿Qué características tenía el Sturmgeschütz III de la Segunda Guerra Mundial?

El Sturmgeschütz III era un cañón de asalto fabricado en Alemania y montado sobre el chasis del Panzer III. A diferencia de un carro de combate convencional, no tenía torreta giratoria, sino una estructura fija que reducía su silueta y abarataba la producción, según la ficha técnica del Ejército de Tierra español.

El vehículo iba armado con un cañón de 75 milímetros y una ametralladora, y su blindaje alcanzaba los 80 milímetros de grosor en las zonas más protegidas. Alemania fabricó más de 9.300 unidades de este modelo hasta abril de 1945, y la pieza se convirtió en una de las más producidas del ejército alemán durante el conflicto.

¿Qué pasará con el tanque hallado en la base de Nordholz, en Alemania?

El vehículo llegará en agosto al Museo Alemán de Blindados (Deutsches Panzermuseum), en Munster, donde se someterá a un proceso de estabilización y conservación que mantendrá la capa de arena todavía adherida al casco.

Después pasará de forma permanente al Museo de Historia Militar de la Bundeswehr, en Dresde, según informó el Instituto Federal de Bienes Inmuebles de Alemania (BImA, por sus siglas en alemán Bundesanstalt für Immobilienaufgaben).

Dirk Hagedorn, responsable de servicios administrativos del BImA, afirmó que la agencia «aseguró un objeto históricamente significativo para la posteridad» gracias a su papel de coordinación en la recuperación.

Henning Haßmann, arqueólogo estatal de Baja Sajonia, señaló que el hallazgo documenta «el final de la guerra en el noroeste de Alemania, un periodo con relativamente poca documentación histórica».

Por su parte, Gerhard Bauer, director científico del museo de Dresde, describió la pieza como «un testimonio elocuente de la Segunda Guerra Mundial y del tratamiento de sus restos después de 1945».