Hallazgo histórico en Alemania: una cruz medieval de bronce podría reescribir la historia del cristianismo

En el distrito de Havelland, Alemania, una voluntaria encontró una pieza de metal que se conecta directamente con otro hallazgo realizado hace cuatro décadas.

Se trata de un hallazgo histórico que vincula un objeto físico con su matriz original tras miles de años de separación. Gracias al resultado de esta investigación preliminar, se sugiere que el cristianismo avanzó con mucha más fuerza en la población eslava de la actual Alemania de lo que en realidad se creía.

¿Qué revela la cruz de bronce hallada en Alemania?

Este hallazgo histórico consiste en una cruz de bronce con diseño de rueda que data de los siglos X u XI. La pieza fue recuperada por Juliane Rangnow, una detectora de metales voluntaria. Sin embargo, lo curioso es que encaja de forma milimétrica en un molde de fundición hallado en 1983 en Spandau (a unos 30 kilómetros de Havelland).

Según los datos de la Oficina Estatal de Conservación de Monumentos de Brandeburgo y Museo Arqueológico Estatal (BLDAM), esta coincidencia confirma que el colgante nació de esa misma matriz, conocida como el molde de la Cruz de Spandau. Lo desconcertante para los investigadores es que estas piezas aparecieron en una zona habitada por tribus eslavas que, teóricamente, rechazaban el cristianismo.

Por eso, esta cruz medieval apunta a que la historia de la evangelización en el este de Alemania fue más compleja y temprana.

Matthias Wemhoff, arqueólogo estatal y director del Museo de Prehistoria y Protohistoria de Berlín, calificó el suceso como un «hallazgo afortunado». El experto señaló que, al observar el uso del molde para fabricar el colgante, «sabemos que el herrero de Spandau producía para un gran mercado y una población muy móvil. Los símbolos cristianos estaban muy extendidos antes del levantamiento eslavo de 983».

¿Por qué esta cruz medieval podría reescribir la historia del cristianismo?

La aparición de este objeto en Alemania podría reescribir la cronología de la fe en la zona. Hasta la fecha, los investigadores daban por hecho que el cristianismo no se asentó firmemente hasta el siglo XII, tras las campañas militares del Reino de Alemania.

Sin embargo, esta cruz de bronce fabricada localmente demuestra que los símbolos religiosos ya circulaban entre los eslavos mucho antes de las cruzadas bálticas.

Manja Schüle, ministra de Cultura de Brandeburgo, destacó la relevancia de la pieza durante una rueda de prensa. Schüle afirmó que «este descubrimiento es espectacular en varios aspectos: encaja exactamente en un molde de fundición que fue encontrado hace más de 40 años; esto es algo único para un hallazgo arqueológico de este período».

Para la funcionaria, según el BLDAM, la pieza sirve para ejemplificar la temprana cristianización de la región y el papel que la religión ya desempeñaba en un territorio predominantemente eslavo.

¿Qué otras cosas se encontraron en la excavación de Alemania?

La excavación en Havelland permitió recuperar monedas, fragmentos de joyería con restos de oro y armas de hierro. La voluntaria Juliane Rangnow, protagonista del descubrimiento, explicó que «sostener un artefacto así en la mano es como un puente hacia el pasado».

Según Popular Mechanics, el molde de Spandau y la cruz medieval de bronce demuestran de forma irrefutable la producción en serie de iconografía religiosa. Ahora, tanto el molde como la joya se exhiben juntos en el Museo Arqueológico Estatal de Brandeburgo, donde el público puede observar el inicio de una transformación cultural que cambió el continente.