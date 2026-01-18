Shock arqueológico en el Antiguo Egipto: aparecen restos de una fábrica de pescado y talleres de hace 2400 años

El Antiguo Egipto vuelve a maravillar a la comunidad científica internacional con más secretos que fueron desenterrados de la arena. Recientemente, la región del Delta del Nilo ha sido escenario de un descubrimiento fascinante que aporta datos sobre la vida cotidiana y la producción industrial de aquella época remota.

Una misión conjunta descubrió restos de infraestructuras que permanecieron ocultas durante milenios. Este hallazgo en la Gobernación de Beheira ofrece información de un periodo de transición cultural y económico vital para los egipcios, lo que demostraría que la actividad en la zona era mayor de lo que se creía.

Descubren un complejo industrial y una necrópolis en el Antiguo Egipto

La excavación ha desenterrado un gran edificio dividido en seis estancias, de las cuales dos funcionaban como una auténtica fábrica de pescado. Junto a esta zona de procesado de alimentos, el equipo localizó talleres dedicados a la metalurgia y la creación de herramientas, además de un cementerio de época romana.

Tal y como recoge la publicación oficial del Ministerio de Turismo y Antigüedades, la misión italo-egipcia, compuesta por el Consejo Supremo de Antigüedades y la Universidad de Padua, centró sus esfuerzos en los yacimientos de Kom El-Ahmar y Kom Wasit. Los expertos confirman que estas estructuras datan del Periodo Tardío y los inicios del Ptolemaico. Lo más impactante para los investigadores fue la enorme cantidad de vestigios orgánicos recuperados en el lugar.

Hablamos de unas 9.700 espinas, lo que sugiere una producción a gran escala de pescado en salazón. Este alimento resultaba esencial para el comercio de larga distancia y el sustento local en un entorno árido. Pero la actividad no se limitaba a la comida. Otras salas albergaban la producción de amuletos de loza y estatuas de piedra caliza que quedaron inacabadas. También se hallaron herramientas de piedra y metal en diversas fases de fabricación.

¿Qué se sabe de la necrópolis romana encontrada en el Antiguo Egipto?

El descubrimiento arqueológico incluye también una necrópolis romana con estilos de enterramiento muy diversos que reflejan una mezcla cultural. Los restos humanos hallados corresponden a 23 individuos e incluyen fosas directas en tierra, ataúdes de cerámica y grandes ánforas utilizadas para depositar los cuerpos infantiles, una práctica que conmueve por su sencillez y cuidado.

Según reportes adicionales de Popular Mechanics, aunque la momificación era común en la época, aquí no se encontraron momias. Cristina Mundín, de la Universidad de Padua, explica que los análisis bioarqueológicos preliminares sobre los esqueletos indican una calidad de vida razonablemente buena. No existen signos evidentes de violencia ni enfermedades graves o epidemias en los huesos estudiados, lo que sugiere una población próspera y pacífica.

Entre los objetos recuperados destaca un par de pendientes de oro, probablemente pertenecientes a una joven, que ya han sido trasladados al Museo Egipcio de El Cairo para su restauración y exhibición. Estos pequeños tesoros personales nos acercan a la humanidad de quienes vivieron allí.

¿Por qué es importante este nuevo descubrimiento histórico?

Este hallazgo permite comprender mejor las redes comerciales y la vida diaria en el Delta Occidental. La presencia de cerámica y ánforas importadas sitúa la actividad de los talleres plenamente en el siglo V a.C., momento de gran intercambio cultural.

Mohamed Ismail Khaled, del Consejo Supremo, explicó que estos descubrimientos «representan una importante adición científica al estudio de los patrones de asentamiento».

La aparición de amuletos de loza, a menudo usados por los vivos como protección o por los muertos para asegurar su paso al más allá, refuerza la conexión espiritual de estos artesanos. El hallazgo científico de figuras sin terminar, asimismo, sugiere un abandono repentino o simplemente el cese la actividad por razones aún desconocidas.