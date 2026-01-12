Los científicos no salen de su asombro: se confirma que la península ibérica gira en el sentido de las agujas del reloj

Los científicos han encontrado modificaciones increíbles en Marte, pero no hace falta irse tan lejos para descubrir cosas asombrosas. Por ejemplo, que la península ibérica no está tan quieta como parece y gira lentamente en el sentido de las agujas del reloj.

Todo por culpa del empuje de la placa africana contra la euroasiática, que provoca un movimiento casi imperceptible de unos cinco milímetros al año. Eso sí, su efecto se extiende desde el sur de España hasta el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

La investigación ha estado liderada por la Universidad del País Vasco (EHU) y publicada en la revista científica Gondwana Research basándose en décadas de registros sísmicos, y en datos de satélites de alta precisión.

La península ibérica está girando en sentido horario y no nos damos cuenta

Los científicos analizaron miles de terremotos registrados en el sur de la península, desde el Atlántico hasta Gibraltar. Todo gracias a que cada seísmo deja una huella que permite identificar la dirección de las fuerzas internas de la corteza terrestre.

Al reunir estos datos, los investigadores de la EHU reconstruyeron el patrón de compresión y desplazamiento en toda la región. A esta información se sumaron las mediciones del sistema GNSS, una red de estaciones que detecta movimientos del terreno de apenas unos milímetros.

Con la información de esos satélites, fue mucho más sencillo identificar las deformaciones lentas, que no siempre vienen provocadas por los terremotos. Pero la coincidencia entre satos sísmicos y satelitales confirma algo mejor.

Más allá de volver a demostrar que la península ibérica se está deformando lentamente, también es la prueba de que gira progresivamente en sentido horario como respuesta al avance de África hacia el norte.

Cuál es el origen de la presión tectónica en la península ibérica, según la ciencia

Por su posición el Estrecho de Gibraltar es una de las zonas más complejas desde el punto de vista geológico. Con este hallazgo ha vuelto a quedar claro.

Al este, el arco montañoso actúa como una barrera que absorbe gran parte de la presión entre las placas. Al oeste, el contacto es más directo, lo que permite que el esfuerzo tectónico se transmita hacia el suroeste peninsular y hacia áreas marinas cercanas.

En el mar de Alborán hay otro gran epicentro. La corteza terrestre es más fina y flexible, lo que facilita la deformación bajo una compresión constante. Esta característica explica por qué parte del estrés se disipa antes de alcanzar zonas más interiores de España.

Justamente el hecho de que en lo límites de dichas regiones se combinen movimientos laterales con compresión es lo que ha generado unos patrones claros en la medición por satélite y en los terremotos.

Qué zonas de España tienen más riesgo de terremoto

Otra ventaja del estudio es que también permite localizar fallas geológicas activas, incluso en lugares donde no son visibles en superficie. Aunque no sea tan preocupante como en otros lugares, el riesgo de terremoto en España existe.

Esto plantea un problema: La base de datos QAFI recoge las fallas activas desde el Cuaternario, pero existen lagunas importantes, sobre todo en el oeste de los Pirineos y en la zona de Gibraltar.

Los datos GNSS indican que el movimiento del terreno es más intenso en el oeste de la península, cerca del Atlántico, una región más expuesta al empuje africano.

Con estos datos será mucho más fácil evaluar el riesgo sísmico en el sur de España y en Extremadura. Identificar qué fallas siguen activas ayuda a mejorar los planes de emergencia y los criterios de construcción.