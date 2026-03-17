Guerra de Irán, en directo: última hora de los ataques de Israel, EEUU y noticias de hoy

Se han cumplido tres semanas desde el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Ataques, bombardeos y bajas en los ejército no cesan y las consecuencias en los mercados financieros y en los bolsillos de los ciudadanos no se han dejado esperar. La tensión en el estrecho de Ormuz ha provocado un alza en el precio del combustible en varios países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha redoblado su presión para conformar una alianza internacional que desbloquee el estrecho de Ormuz. Sigue en directo, toda la información sobre la guerra en Irán, EEUU e Israel en OKDIARIO.