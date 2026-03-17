Guerra de Irán, en directo: última hora de los ataques de Israel, EEUU y noticias de hoy
Última hora de la guerra en directo: ataques, bombardeos y últimas noticias de Irán, EEUU
Se han cumplido tres semanas desde el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Ataques, bombardeos y bajas en los ejército no cesan y las consecuencias en los mercados financieros y en los bolsillos de los ciudadanos no se han dejado esperar. La tensión en el estrecho de Ormuz ha provocado un alza en el precio del combustible en varios países.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha redoblado su presión para conformar una alianza internacional que desbloquee el estrecho de Ormuz. Sigue en directo, toda la información sobre la guerra en Irán, EEUU e Israel en OKDIARIO.
EEUU cifra en «más de 7.000» los objetivos alcanzados en Irán
El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este lunes haber alcanzado «más de 7.000» objetivos en Irán y «dañado o destruido» más de un centenar de buques iraníes desde el inicio de su ofensiva conjunta con Israel lanzada por sorpresa el 28 de febrero contra el país centroasiático, donde ha dejado ya más de 1.200 víctimas mortales, según Teherán, o más de 3.000, según la ONG Human Rights Activists in Iran.
Israel ataca el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán
El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha asegurado este martes que el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní «ha sido atacado» en una nueva noche de ataques contra Teherán, a propósito de la escalada de hostilidades en la región tras la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero contra Irán y la subsiguiente respuesta del país centroasiático a esas agresiones.
Buenos días. Comenzamos el directo de la guerra de Irán
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Atacado un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz
Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este martes de que un proyectil de origen desconocido ha impactado sobre un buque cisterna, mientras se encontraba fondeando, a 23 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al este de la ciudad de Fujaira, en el sur de Emiratos Árabes Unidos y pleno golfo de Omán.