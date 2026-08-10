Terremoto en Colombia, en directo: número de muertos, desaparecidos, edificios derrumbados y personas atrapadas tras el seísmo de magnitud 7,4

Un potente terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido Colombia en la mañana de este lunes, generando una situación de máxima emergencia en varias regiones del país. El seísmo se registró a las 07:34 hora local y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en la costa del Pacífico. El temblor se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Medellín, Bogotá, Armenia y Quibdó, provocando escenas de pánico, evacuaciones masivas y graves daños materiales.

Las ciudades más afectadas registran muertos, heridos y edificios colapsados

Las autoridades han confirmado al menos 111 fallecidos, la mayoría en Pereira y Manizales, aunque el balance podría aumentar en las próximas horas. En Cali, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto, se han derrumbado al menos 61 edificios y los equipos de rescate trabajan contrarreloj para localizar a personas atrapadas bajo los escombros. También se han reportado importantes daños estructurales en Quibdó, Pereira y Manizales, donde incluso una de las torres de la catedral resultó afectada por la fuerza del temblor.

Réplicas, aeropuertos cerrados y un amplio despliegue de emergencia

Poco después del terremoto principal se registraron dos réplicas de magnitud 4,8 y 4,6 en la misma zona del epicentro, aumentando la preocupación entre la población. Además, las autoridades suspendieron las operaciones en seis aeropuertos del país debido a posibles daños estructurales en las terminales. El presidente Abelardo de la Espriella ha asumido personalmente la coordinación de la emergencia y ha ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para dirigir las labores de rescate y asistencia a los damnificados en las regiones más afectadas.

El terremoto también se sintió en Panamá y Ecuador

La magnitud del seísmo hizo que las vibraciones se percibieran más allá de las fronteras colombianas. En varias zonas de Panamá y Ecuador se registraron evacuaciones preventivas y miles de personas abandonaron edificios por precaución. En algunos puntos de Panamá el movimiento llegó a prolongarse durante cerca de un minuto. A pesar de la intensidad del terremoto, las autoridades marítimas colombianas han descartado por el momento cualquier riesgo de tsunami en la costa del Pacífico, mientras continúan las evaluaciones de daños y las operaciones de búsqueda en las zonas más afectadas.