Terremoto en Colombia, en directo: número de muertos, desaparecidos, edificios derrumbados y personas atrapadas tras el seísmo de magnitud 7,4
Sigue en directo la última hora del terremoto de Colombia, con información sobre víctimas, daños y labores de rescate
El seísmo de magnitud 7,4 deja muertos, heridos y edificios colapsados en varias ciudades
Las réplicas mantienen la alerta mientras continúan las evaluaciones de daños
Los equipos de emergencia trabajan para rescatar a personas atrapadas bajo las ruinas
Un potente terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido Colombia en la mañana de este lunes, generando una situación de máxima emergencia en varias regiones del país. El seísmo se registró a las 07:34 hora local y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en la costa del Pacífico. El temblor se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Medellín, Bogotá, Armenia y Quibdó, provocando escenas de pánico, evacuaciones masivas y graves daños materiales.
Las ciudades más afectadas registran muertos, heridos y edificios colapsados
Las autoridades han confirmado al menos 111 fallecidos, la mayoría en Pereira y Manizales, aunque el balance podría aumentar en las próximas horas. En Cali, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto, se han derrumbado al menos 61 edificios y los equipos de rescate trabajan contrarreloj para localizar a personas atrapadas bajo los escombros. También se han reportado importantes daños estructurales en Quibdó, Pereira y Manizales, donde incluso una de las torres de la catedral resultó afectada por la fuerza del temblor.
Réplicas, aeropuertos cerrados y un amplio despliegue de emergencia
Poco después del terremoto principal se registraron dos réplicas de magnitud 4,8 y 4,6 en la misma zona del epicentro, aumentando la preocupación entre la población. Además, las autoridades suspendieron las operaciones en seis aeropuertos del país debido a posibles daños estructurales en las terminales. El presidente Abelardo de la Espriella ha asumido personalmente la coordinación de la emergencia y ha ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para dirigir las labores de rescate y asistencia a los damnificados en las regiones más afectadas.
El terremoto también se sintió en Panamá y Ecuador
La magnitud del seísmo hizo que las vibraciones se percibieran más allá de las fronteras colombianas. En varias zonas de Panamá y Ecuador se registraron evacuaciones preventivas y miles de personas abandonaron edificios por precaución. En algunos puntos de Panamá el movimiento llegó a prolongarse durante cerca de un minuto. A pesar de la intensidad del terremoto, las autoridades marítimas colombianas han descartado por el momento cualquier riesgo de tsunami en la costa del Pacífico, mientras continúan las evaluaciones de daños y las operaciones de búsqueda en las zonas más afectadas.
Feijóo expresa su solidaridad con las víctimas del terremoto en Colombia
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo colombiano tras el devastador terremoto que ha sacudido el país. A través de sus redes sociales, el dirigente popular lamentó la pérdida de vidas humanas y los importantes daños causados por el seísmo, al tiempo que envió sus condolencias a las familias de las víctimas y mostró su cercanía con los afectados en estos momentos de dolor e incertidumbre. Su mensaje se suma a las numerosas muestras de apoyo internacional que está recibiendo Colombia tras la tragedia.
Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por el terremoto que ha afectado a Colombia.
En estos momentos de dolor, tristeza e incertidumbre quiero trasladar mi cariño y solidaridad a todos los colombianos, especialmente a las familias de las…
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 10, 2026
Un vídeo capta el colapso de un edificio en Pereira durante el terremoto
Las redes sociales se han llenado de imágenes que muestran la violencia del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia. Uno de los vídeos más impactantes grabó el momento en el que un edificio del centro de Pereira se desploma por completo en medio del fuerte temblor, levantando una enorme nube de polvo y provocando escenas de pánico entre los vecinos. Pereira figura entre las ciudades más castigadas por el seísmo y ha registrado algunas de las peores consecuencias humanas y materiales, mientras los equipos de rescate continúan buscando supervivientes entre los escombros y evaluando el estado de las estructuras dañadas.
🚨 ¡MOMENTO EXACTO DEL COLAPSO!
Devastador terremoto de 7.4 sacude a Colombia y derriba edificaciones 🇨🇴
Un impactante video aficionado capturó el instante preciso en el que un edificio del centro de Pereira se desplomó por completo, generando pánico masivo y cubriendo las… pic.twitter.com/FYDDu7VBN0
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026
El colapso parcial de un hospital en Cali evidencia la gravedad del terremoto
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que parte del Hospital Universitario de Cali sufre un colapso estructural a causa del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia. La escena refleja la enorme fuerza del seísmo y el impacto que ha tenido sobre infraestructuras esenciales en una de las ciudades más afectadas. Cali registra decenas de edificios dañados o derrumbados y los servicios de emergencia continúan trabajando para atender a los heridos y evaluar el estado de las instalaciones críticas tras el desastre.
Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026
El balance del terremoto asciende a 111 muertos y 87 heridos
Las autoridades colombianas han elevado a 111 el número de fallecidos y a 87 el de heridos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del país. Según informó el presidente Abelardo de la Espriella, el seísmo ha provocado además importantes daños materiales, con más de 1.500 viviendas afectadas, decenas de edificios colapsados y numerosos centros sanitarios y educativos dañados. El Gobierno continúa evaluando el alcance de la tragedia mientras los equipos de emergencia trabajan en las zonas más castigadas por el desastre.
El presidente eleva a más de 111 los fallecidos por el terremoto en Colombia
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado que el número de víctimas mortales por el terremoto continúa aumentando y ya supera las 111 personas fallecidas. Las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, donde todavía podrían encontrarse personas atrapadas bajo los escombros. El mandatario tiene previsto desplazarse a Chocó y posteriormente al Valle del Cauca para supervisar sobre el terreno la respuesta a una emergencia que ya se ha convertido en una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años.
El presidente visitará las zonas más afectadas por el terremoto
La Presidencia de Colombia ha confirmado que Abelardo de la Espriella se desplazará a las regiones afectadas por el terremoto para supervisar sobre el terreno las labores de emergencia. El mandatario tiene previsto viajar primero al departamento de Chocó, donde se localizó el epicentro del seísmo, y posteriormente continuar hacia el Valle del Cauca. Durante su recorrido visitará algunos de los municipios más golpeados por el desastre para evaluar los daños y coordinar la respuesta de las autoridades.
Expertos advierten sobre las señales que pueden indicar daños estructurales
Tras el terremoto, los especialistas recomiendan extremar la precaución antes de regresar a edificios que hayan podido sufrir daños. El ingeniero Daniel Ruiz, director del Doctorado en Ingeniería de la Universidad Javeriana, señala que una de las principales señales de alerta es la aparición de grietas importantes en vigas y columnas, especialmente en las zonas de unión entre ambos elementos. Según explica, estos puntos son clave para la estabilidad de las estructuras y cualquier daño visible podría indicar un deterioro provocado por el movimiento sísmic
Deslizamientos y cortes de carretera afectan a varias regiones tras el terremoto
El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) ha informado de afectaciones en al menos 13 puntos de la red vial nacional como consecuencia del terremoto. Los daños incluyen deslizamientos de tierra y caída de material vegetal en carreteras de los departamentos de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda. Mientras algunas vías han podido reabrirse parcialmente con paso alternativo por un carril, otras continúan con restricciones debido a los trabajos de limpieza y evaluación de daños que realizan los equipos de emergencia.
Las autoridades descartan una amenaza de tsunami tras el fuerte terremoto
La Dirección General Marítima (Dimar) ha confirmado que el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el departamento de Chocó no ha generado riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano. Tras analizar los datos del seísmo, la autoridad marítima descartó cualquier amenaza para las zonas costeras y pidió a la población mantenerse atenta únicamente a la información difundida por los canales oficiales. Mientras tanto, los esfuerzos de las autoridades continúan centrados en la atención de los afectados y en la evaluación de los daños provocados por el terremoto en distintas regiones del país.
El Gobierno despliega equipos de rescate y coordina la emergencia tras el terremoto
Las autoridades colombianas han activado un amplio operativo de emergencia para atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado en el departamento de Chocó. Desde el Puesto de Mando Unificado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Gobierno coordina las labores de rescate y asistencia en las regiones más afectadas. Equipos especializados procedentes de distintas ciudades del país ya han sido movilizados para apoyar las búsquedas, mientras varias administraciones regionales han puesto a disposición recursos, personal y aeronaves para reforzar la respuesta ante una de las mayores emergencias sísmicas registradas en Colombia en los últimos años.
El Servicio Geológico Colombiano emitió el primer boletín tras el terremoto
El Servicio Geológico Colombiano informó en un primer boletín que el terremoto se registró a las 07:34 de la mañana, hora local, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Inicialmente, el organismo estimó una magnitud de 6,7 y una profundidad de 82 kilómetros, aunque posteriormente la cifra fue revisada al alza por las autoridades sísmicas. El organismo también habilitó sus canales oficiales para que los ciudadanos reportaran si habían sentido el temblor y colaborar así en la evaluación de los efectos del seísmo en distintas regiones del país.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 6.7, Profundidad 82 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/k9gvejBcLm
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026
Los vídeos del terremoto reflejan la magnitud de la devastación en Colombia
Los vídeos que llegan desde las zonas afectadas muestran la enorme fuerza del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia. En numerosas ciudades se han registrado derrumbes parciales, fachadas desprendidas, calles cubiertas de escombros y miles de personas evacuando edificios en medio de escenas de pánico. Entre los daños más destacados figuran las afectaciones sufridas por la Catedral Basílica Metropolitana de Manizales y el colapso de varias edificaciones en el oeste del país. Mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños, las autoridades mantienen activo un amplio operativo de emergencia para atender a los afectados y localizar a posibles personas atrapadas.
Devastación en las calles: Un potente terremoto sacude a Colombia y deja graves daños estructurales
Un fuerte sismo de magnitud 7,4 azotó a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m. (hora local). De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el… pic.twitter.com/RYcGcSeQvD
— HombresabioX (@Hombresabio_X) August 10, 2026
Vídeos muestran el momento exacto del terremoto en varias ciudades de Colombia
Numerosos vídeos compartidos en redes sociales han captado el instante en el que el terremoto de magnitud 7,4 comenzó a sacudir distintas zonas de Colombia. Las imágenes muestran fuertes movimientos en edificios, evacuaciones apresuradas y escenas de tensión entre los ciudadanos en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia. Además, diversas localidades cercanas al epicentro, en el departamento de Chocó, continúan incomunicadas mientras los equipos de emergencia trabajan para evaluar los daños y restablecer las comunicaciones en las zonas más afectadas por el seísmo.
Recuento de videos del momento del terremoto de 7.4Mw en #Chocó, #Colombia. El evento ha provocado daños en Manizales, Pereira, Armenia, Cali y varios poblados cercanos que hasta el momento siguen incomunicados. pic.twitter.com/ndhjfRW2Cc
— IIGEA A.C. (@IIGEAac) August 10, 2026
El terremoto se sintió en Panamá y Ecuador y provocó evacuaciones preventivas
La fuerza del terremoto registrado en Colombia traspasó las fronteras del país y también fue percibida en distintas regiones de Panamá y Ecuador. En ambos países se activaron protocolos de prevención y numerosas personas abandonaron edificios y centros de trabajo como medida de seguridad. Las autoridades panameñas informaron de que las vibraciones se prolongaron durante varios segundos en algunas zonas cercanas a la frontera con Colombia, mientras que en Ecuador el temblor fue especialmente notable en varias provincias del norte y la costa del país. A pesar de la magnitud del seísmo, las autoridades colombianas han descartado cualquier riesgo de tsunami en el Pacífico.
Mapa de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia
El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, pero sus efectos se extendieron por gran parte del oeste y el centro de Colombia. Ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia y Medellín han reportado daños de diversa consideración, mientras que el temblor también se dejó sentir en Bogotá y en países vecinos como Panamá y Ecuador. En el siguiente mapa se pueden observar las principales áreas afectadas por el seísmo y las regiones donde se han concentrado las labores de emergencia y rescate.
Un terremoto de magnitud 7,4 sacude gran parte de Colombia
El fuerte terremoto se registró a las 07:34 de la mañana, hora local, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y una profundidad cercana a los 82 kilómetros. El temblor se sintió en numerosas ciudades del país, entre ellas Cali, Pereira, Manizales, Medellín y Bogotá, provocando evacuaciones masivas y momentos de gran tensión entre la población. La magnitud del seísmo también permitió que las vibraciones fueran percibidas en zonas de Panamá y Ecuador, donde se activaron protocolos preventivos ante la intensidad del movimiento.
#Temblor Pereira. Tras #Terremoto 7.4 grados. pic.twitter.com/TiIpeebAnx
— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2026
De la Espriella promete liderar la respuesta a la emergencia: “No están solos”
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha enviado un mensaje de apoyo a los afectados por el terremoto y ha asegurado que el Gobierno centrará todos sus esfuerzos en atender la emergencia. El mandatario ha anunciado la suspensión de su agenda oficial para desplazarse a Bogotá y encabezar una reunión extraordinaria en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su mensaje, De la Espriella ha garantizado que liderará personalmente.
Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.
He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026
Las autoridades descartan riesgo de tsunami tras el terremoto en Colombia
La Dirección General Marítima de Colombia (Dimar) ha confirmado que el potente terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes no ha generado riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano. Tras analizar la información sísmica disponible, las autoridades han descartado cualquier amenaza para las zonas costeras, aunque mantienen el seguimiento de la situación mientras continúan las labores de emergencia en las regiones más afectadas por el seísmo.
Figuera pone como prioridad a las víctimas de los terremotos: ahora el país espera conocer el plan y los recursos.
En parte de la entrevista, Dinorah Figuera afirmó que la prioridad son las víctimas del terremoto. También habló del reconocimiento de la zona afectada y de brindar… pic.twitter.com/5lD7QbKsz6
— Maibort Petit (@maibortpetit) August 5, 2026
Manizales, Colombia. Terremoto. pic.twitter.com/BzKcaWIHm1
— Jupac (@Jupacg) August 10, 2026
Al menos 20 edificios se derrumban en Cali y hay personas atrapadas bajo los escombros
Cali se ha convertido en una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia. Según ha informado el alcalde Alejandro Eder, al menos 20 estructuras han colapsado y los equipos de emergencia trabajan para rescatar a varias personas que permanecen atrapadas entre los escombros. Las autoridades han desplegado todos los recursos disponibles para atender una situación que califican de crítica mientras continúan llegando reportes de nuevos daños en distintos puntos de la ciudad.
Última hora del terremoto en Colombia en directo
El terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia este lunes ha provocado una grave emergencia en varias regiones del país. Las autoridades han confirmado víctimas mortales, numerosos heridos y daños estructurales en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a personas atrapadas bajo los escombros mientras se evalúa el alcance total de los daños.
En este directo te contamos la última hora del seísmo, las cifras actualizadas de víctimas, las zonas más afectadas, las réplicas registradas y todas las novedades sobre las operaciones de emergencia y rescate.
Dónde donar para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia
Tras el devastador terremoto que ha dejado más de un centenar de fallecidos y miles de afectados, diferentes organizaciones y administraciones han habilitado centros de acopio y campañas solidarias para canalizar la ayuda humanitaria. Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín cuentan con puntos oficiales donde los ciudadanos pueden entregar alimentos, agua, productos de higiene, material de primeros auxilios y otros suministros esenciales para las familias damnificadas.