Novedades COOL: eclipse en el mar de Ibiza, Super Mario a tus pies o ver a The Corrs en una bodega

Agosto alcanza su epicentro y esta semana el cielo se convierte en el gran protagonista del verano. El próximo 12 de agosto, un eclipse solar será visible desde España y ya son muchos los planes que se han preparado para disfrutar de este fenómeno de una manera diferente. Pero no todo pasa por mirar hacia arriba. Madrid, Ibiza y otros destinos se llenan estos días de propuestas gastronómicas, hoteles, música, moda y belleza para quienes todavía tienen mucho verano por delante. Si eres de los que se quedan en la capital o de los que tienen una escapada pendiente, toma nota de las novedades COOL de esta semana.

Un eclipse vestido de lujo

El próximo 12 de agosto sucederá algo excepcional: un eclipse solar que podrá contemplarse desde España. Para convertir este fenómeno astronómico en una experiencia que vaya mucho más allá de mirar al cielo, Bless Hotel ha creado The Eclipse, una propuesta que combina gastronomía, sensorialidad y lujo desde Picos Pardos Sky Lounge, el icónico rooftop del hotel.

La experiencia está pensada para disfrutar del eclipse en un entorno privilegiado y cuenta, además, con un kit personalizado que incluye gafas homologadas para observar el fenómeno, una tarjeta explicativa sobre la experiencia, una mini carta inspirada en el eclipse y un detalle exclusivo para los asistentes. Una manera diferente de convertir una noche especial en un recuerdo para siempre.

Homenaje gastronómico con historia

Los miércoles, jueves y viernes de agosto, los jardines de la Bodega de Mora, en El Puerto de Santa María, acogen la cuarta edición de Saborea Osborne. Bajo el título 7 décadas, 7 bocados, la propuesta celebra el 70.º aniversario del Toro de Osborne a través de un recorrido gastronómico que reúne siete creaciones exclusivas.

La iniciativa cuenta con algunos de los nombres más destacados de la gastronomía española, como Nacho Manzano, Ángel León o Pedro Subijana, entre otros chefs reconocidos con estrellas Michelin. El resultado es un homenaje a la historia, la tradición y la capacidad de innovación de la cocina española.

Aperitivo con sabor italiano

Madrid lleva años convirtiendo la gastronomía en uno de sus grandes atractivos y el aperitivo tampoco escapa a esta evolución. Para quienes quieran cambiar el clásico plan de siempre, Ditaly propone viajar a Italia sin salir de la capital con una nueva propuesta que incorpora a su carta el Vinojito Bianco, una reinterpretación italiana del tradicional rebujito.

A esta propuesta se suma el Duetto di Mare, un matrimonio de anchoas y boquerones acompañado de una vinagreta de encurtidos. Dos opciones perfectas para darle un giro mediterráneo al aperitivo de verano.

Vivir el eclipse desde Ibiza

El 12 de agosto, Leña Ibiza y Lobito de Mar Ibiza también se preparan para vivir el eclipse solar con dos propuestas diferentes, pero conectadas por el mismo fenómeno. La cita comienza por la tarde en Lobito de Mar, donde, de 16:00 a 19:00 horas, la terraza se convierte en un particular mirador con DJ, spritz de Chandon y una carta reducida para disfrutar del Mediterráneo mientras llega el gran momento.

Cuando cae la tarde, el testigo pasa a Leña. Desde las 19:30 horas, el restaurante ofrecerá la proyección en directo del eclipse, sesión de DJ, violín en vivo y un cóctel creado especialmente para la ocasión. Fuego, brasas y cielo se encuentran en una de las noches más especiales del verano.

Un refugio para los que se quedan en Madrid

No todo el mundo necesita hacer las maletas para disfrutar del verano. Madrid se vacía durante agosto y eso convierte la ciudad en un pequeño refugio para quienes prefieren disfrutarla sin aglomeraciones. En este contexto, Santo Mauro se presenta como una de esas direcciones que merece la pena descubrir. Su propuesta gastronómica tiene como uno de sus grandes protagonistas al chef Rafa Peña, que recupera el espíritu de las grandes casas aristocráticas del siglo XIX a través de una cocina de temporada en la que tradición y modernidad se encuentran.

La experiencia se completa con la selección de vinos del head sommelier Carlos Taboada. Un plan pensado para quienes entienden que quedarse en Madrid también puede ser una forma de desconectar.

La novedad más COOL para ver el eclipse

Hay una regla que no admite discusión cuando hablamos de eclipses solares: los ojos necesitan protección adecuada. Por eso, entre las propuestas que encontramos para disfrutar del fenómeno, nos quedamos con las gafas de eclipse de Hawkers.

La firma las presenta bajo el concepto The sun is gone but we have the light y apuesta por unas gafas homologadas específicamente para la observación de eclipses solares. Una pieza funcional que, además, convierte la protección en parte de la experiencia.

Conciertos con sabor propio

El verano también se mide en canciones, festivales y noches que terminan mucho más tarde de lo previsto. En este terreno, Bodegas Tío Pepe vuelve a convertirse en uno de los grandes referentes culturales con la XII edición de Veranea en la Bodega, una propuesta que combina música, flamenco, humor y enogastronomía en un entorno único: la Bodega Las Copas.

Entre las citas más esperadas está la del próximo 13 de agosto con The Corrs. Andrea, Sharon, Caroline y Jim Corr llegan con una trayectoria que habla por sí sola: más de 40 millones de discos vendidos y una fórmula en la que el pop rock se encuentra con los sonidos tradicionales del folk celta.

Prepara el armario para el cambio de estación

Aunque todavía quede mucho verano por delante, la moda siempre se adelanta. El entretiempo llegará antes de que nos demos cuenta y tener alguna pieza capaz de acompañarnos durante esos primeros días de vuelta a la rutina nunca está de más.

Entre nuestras favoritas encontramos una camisa de Antik Batik, una de esas prendas que funcionan especialmente bien cuando se combinan con unos vaqueros rectos y claros. Una apuesta sencilla, elegante y con ese punto bohemio que convierte cualquier look básico en algo mucho más especial.

Un momento ‘beauty’ antes de las vacaciones

Antes de cerrar la maleta, también toca hacer una pequeña puesta a punto. En pleno María de Molina encontramos D-Uñas, un espacio dedicado a la belleza en el que es posible concentrar varios de esos tratamientos que muchas dejamos para el último momento.

Desde un lifting de pestañas hasta una manicura semipermanente o una limpieza facial para preparar la piel antes de las vacaciones. Porque si hay algo que también forma parte del verano es ese pequeño ritual de belleza previo a desconectar.

Comodidad con un punto inesperado

El verano pide vestidos ligeros, sandalias y looks relajados, pero también hay momentos en los que necesitamos apostar por la comodidad sin renunciar al estilo. Y aquí Crocs vuelve a demostrar que sus icónicos zuecos pueden convertirse en una propuesta mucho más divertida.

La firma ha unido fuerzas con el universo de Super Mario en una colección que juega con los personajes más reconocibles de la saga. Del rojo y azul de Mario a los tonos rosas de la Princesa Peach, pasando por el verde de Yoshi o la estética de Bowser, cada diseño traslada la personalidad de estos personajes al calzado.