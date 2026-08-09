Alberto Cerdán, peluquero: «Cuando el volumen empieza a bajar, un poco de champú en seco en la raíz suele ser suficiente para dar elevación»

El volumen de la melena puede ser un problema, con un poco de champú seco en la raíz puede ayudarnos a conseguir la elevación suficiente que buscamos. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que queremos lucirnos y disponemos de más tiempo para cuidarnos. En especial cuando descubrimos que podemos empezar a ver llegar un cambio que podría acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Este peinado que queremos lucir, depende en gran medida de unas condiciones que pueden ser claves. En especial en unos días en los que realmente tocarás saber en todo momento qué es lo que podemos hacer para sacarnos el máximo partido posible, es cuestión de seguir las explicaciones de los expertos que saben muy bien la manera en la que podremos cuidarnos para dar nuestra mejor cara. Será el momento de ponernos manos a la obra de la mano de un buen peluquero que nos indique lo que deberemos hacer para conseguir lo que necesitamos y más.

El peluquero Alberto Cerdán nos da este consejo esencial

Es importante ponerse en manos de un buen profesional. Nuestra melena debe cumplir con una serie de condiciones para conseguir obtener la máxima atención posible. Sobre todo, si lo que queremos es apostar claramente por este elemento que será esencial.

Estaremos muy pendientes de este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos está esperando con un paso del tiempo que puede causar estragos, en especial si tenemos el pelo fino.

Es inevitable hacer realidad este cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Estaremos muy pendientes de este consejo que nos asegurará una melena de esas que impresionan y que pueden convertirse en la mejor opción posible.

Ese volumen que queremos empezar a ver llegar en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Cuando un cabello fino se enfrenta a una serie de peculiaridades que deberemos empezar a ver llegar, de una forma muy diferente, es cuestión de ponernos manos a la obra con ello.

Cuando el volumen empieza a bajar, un poco de champú en seco en la raíz suele ser suficiente para dar elevación

El champú en seco puede acabar siendo el mejor aliado de una transformación casi total, cuando lo que tenemos en mente es un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de detalles que sin duda alguna acabará siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Este truco puede acabar siendo el mejor aliado de un peinado de lujo.

Los expertos de Garnier nos dan una serie de consejos para conseguir el volumen que necesitamos:

Aliméntate bien: ¡ la fuerza de tu pelo empieza desde el interior!

Antes de pasar a descubrirte los secretos del ritual de lavado y secado para dar volumen al pelo, es importante que tengas en cuenta fortalecerlo desde dentro.

Deberás comer alimentos ricos en minerales, aminoácidos y vitaminas, como los frutos secos, con ácidos grasos que ayudan a mantener la estructura del cabello, o los frutos rojos con vitamina C que ayuda a frenar el envejecimiento del pelo.

Por otro lado, el germen de trigo ayuda a frenar la caída, dándole elasticidad y brillo al pelo. Mientras el pescado por su parte, gracias al Omega 3, nos da proteínas y minerales para formar queratina, componente principal de las capas externas de la piel esas que a primera vista harán que tengamos un pelo que resalta por su brillo y nutrición.

Trucos de peluquero: cortes y coloración para cabellos sin volumen

Si tienes el pelo fino, deberás buscar cortes de pelo que te aporten volumen.

Los más apropiados en este caso serán las medias melenas y melenas muy cortas con capas, ya que aportan cuerpo y estructura al peinado. Puedes probar con un pixie con corte asimétrico, con un bob con efecto despeinado y flequillo o con un corte al estilo cleopatra dando textura al pelo. Además, admiten diferentes maneras de peinarte por lo que ¡podrás cambiar de look casi a diario!

Si por el contrario tienes el pelo largo y no estás dispuesta a meterle la tijera, el mejor corte serán las capas con pelo recto acompañado de un flequillo largo y abierto. Para darle un poco más de volumen, seca las puntas hacia fuera con un cepillo redondo sin marcar demasiado o incorpora en tu proceso de secado una alternativa menos agresiva: usa rulos gordos y deja secar de manera natural.

Respecto a la coloración del pelo, juega con combinaciones de tonos, claros y oscuros, siempre en una misma gama, y sin contrastar tonos demasiado separados entre sí ya que podrías conseguir un resultado demasiado estridente y artificial. Combinar por ejemplo castaño claro y rubio oscuro dará sensación óptica de profundidad a tu melena, creando ese efecto de volumen que buscamos. Debes evitar el negro, ya que produce el efecto totalmente contrario.