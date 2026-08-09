Así es la casa donde vive Rosalía cada vez que viene a España: un ‘loft’ industrial en un barrio singular de Barcelona

Rosalía no sabe estar quieta. La artista catalana pasa buena parte del año entre Estados Unidos, compromisos profesionales y viajes vinculados a su carrera internacional, pero Barcelona continúa ocupando un lugar especial. Es la ciudad en la que creció y a la que regresa siempre que su agenda se lo permite. Allí mantiene una vivienda muy diferente de las casas convencionales: un antiguo espacio industrial reconvertido en una vivienda de unos 117 metros.

El inmueble se encuentra en Poblenou, uno de los barrios que mejor representan la transformación experimentada por Barcelona durante las últimas décadas. La zona conserva las huellas de su pasado industrial, pero también se ha convertido en uno de los principales focos creativos y tecnológicos de la ciudad.

La vivienda de Rosalía es muy especial. El inmueble mantiene algunos de los elementos arquitectónicos propios de una antigua nave, como los techos altos, las estructuras metálicas y los grandes ventanales, pero el interior ha sido adaptado para convertirlo en un espacio doméstico contemporáneo.

El resultado es una combinación entre la arquitectura industrial original y un interiorismo más actual, con materiales naturales, colores neutros y líneas sencillas. Una vivienda que, más que destacar por el lujo evidente, llama la atención por su personalidad y por la manera en la que conserva parte de la historia del edificio.

Una nave de 117 metros

El origen industrial del inmueble es uno de sus principales atractivos. Durante décadas, Poblenou fue conocido como el «Manchester catalán» por la enorme concentración de fábricas y talleres que se desarrollaron en la zona. Con el paso del tiempo, muchos de aquellos espacios fueron desapareciendo o cambiando de uso.

Algunos, sin embargo, encontraron una segunda vida. Antiguas fábricas y naves fueron rehabilitadas para convertirse en viviendas, estudios, oficinas o espacios destinados a actividades culturales. Es precisamente en ese contexto donde se sitúa la casa de Rosalía.

Los 117 metros cuadrados permiten disponer de un espacio amplio sin necesidad de recurrir a una distribución excesivamente compartimentada. La arquitectura industrial favorece además una sensación de amplitud gracias a la altura de los techos y a la entrada de luz natural a través de los grandes ventanales.

En lugar de ocultar las características originales del inmueble, la reforma parece apostar por integrarlas en la vivienda. Las vigas y otros elementos estructurales adquieren protagonismo y conviven con una decoración de aspecto más cálido y contemporáneo.

Poblenou: tradición y modernidad

La elección del barrio tampoco resulta casual. Poblenou ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, hasta convertirse en uno de los espacios más dinámicos de Barcelona. Su pasado fabril sigue siendo visible en determinadas calles y edificios, pero alrededor de ellos ha surgido una nueva actividad relacionada con la tecnología, el diseño y las industrias creativas.

El distrito de Sant Martí, al que pertenece Poblenou, alberga actualmente estudios de artistas, agencias, empresas tecnológicas, galerías y nuevos negocios. El conocido distrito 22@ impulsó buena parte de esa transformación y convirtió antiguos terrenos industriales en un importante polo empresarial.

El barrio mantiene, al mismo tiempo, una identidad propia. Las fachadas rehabilitadas conviven con edificios de carácter industrial, pequeños talleres y establecimientos que conservan una estética más tradicional. Esa mezcla ha convertido a Poblenou en una zona especialmente atractiva para profesionales vinculados a disciplinas creativas.

En ese escenario, la presencia de Rosalía resulta coherente con una trayectoria marcada precisamente por la combinación de tradición y modernidad.

Un refugio lejos del foco mediático

La cantante lleva años desarrollando una carrera internacional que la obliga a pasar largas temporadas fuera de España. Sus compromisos profesionales, las grabaciones, los viajes y las actuaciones han hecho que su vida cotidiana transcurra con frecuencia a miles de kilómetros de Barcelona.

Por eso, su vivienda en Poblenou puede funcionar como un punto de anclaje personal. Más allá de su valor inmobiliario, disponer de un espacio propio en la ciudad permite mantener un vínculo con el lugar en el que comenzó su trayectoria.

La casa ofrece además unas características que favorecen la privacidad. La combinación de grandes espacios interiores, luz natural y una arquitectura menos convencional permite crear un ambiente alejado de la imagen habitual de un piso urbano.

No se trata únicamente de una cuestión de decoración. Para una artista cuya carrera se desarrolla constantemente entre diferentes países, tener un lugar al que regresar puede convertirse en una forma de mantener cierta normalidad.

Una casa muy especial

La arquitectura de la vivienda también guarda cierto paralelismo con la evolución profesional de Rosalía. La cantante ha construido buena parte de su identidad artística a partir de la mezcla: flamenco y música urbana, tradición y vanguardia, referencias españolas y sonidos internacionales.

En su vivienda de Poblenou ocurre algo parecido. El pasado industrial del inmueble no desaparece, sino que convive con elementos contemporáneos. Las vigas metálicas y los techos altos recuerdan el origen fabril del espacio, mientras que los materiales naturales y los tonos neutros aportan una atmósfera más doméstica.

Es una fórmula que encaja con el propio carácter del barrio. Poblenou ha aprendido a convivir con sus dos identidades: la de antiguo distrito industrial y la de nuevo centro creativo de Barcelona.