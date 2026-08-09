La cena secreta de Antonio Banderas en Madrid: reservó con otro nombre y sorprendió hasta al restaurante

Hay famosos que convierten cualquier salida en un acontecimiento. Y luego está Antonio Banderas, que cuando quiere disfrutar de una cena tranquila recurre a una estrategia tan sencilla como eficaz: pasar completamente desapercibido. COOL ha podido saber en exclusiva, tras desplazarse hasta el restaurante y hablar con fuentes del establecimiento, que el actor malagueño cenó hace unos días en ŌME, uno de los restaurantes de cocina mexicana contemporánea más exclusivos del barrio de Salamanca (Madrid), utilizando un pequeño truco para no levantar sospechas. La reserva no estaba hecha a su nombre, por lo que ni el equipo de sala ni la cocina sospechaban quién iba a cruzar la puerta aquella noche.

La sorpresa fue mayúscula. Según ha podido conocer COOL, el servicio estaba preparado para recibir a un cliente más cuando, de repente, Antonio Banderas apareció por la puerta. Nadie había sido avisado previamente y el ambiente cambió por completo al descubrir que el comensal era uno de los actores españoles más reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, lejos de alterar el funcionamiento del restaurante, el intérprete quiso mantener un perfil absolutamente discreto y disfrutar de la experiencia como cualquier otro cliente.

No es la primera vez que Banderas demuestra que, cuando se trata de desconectar de su intensa agenda profesional, prefiere hacerlo sin grandes despliegues. Esa misma filosofía fue la que marcó su visita a ŌME. Sin peticiones especiales, sin anunciar su llegada y sin buscar protagonismo, el actor consiguió cenar con total normalidad durante buena parte de la velada gracias a una decisión tan sencilla como reservar bajo otro nombre. Además, el restaurante elegido tampoco fue casual. Ubicado en la calle Lombía, en pleno barrio de Salamanca, ŌME – Taller Gastronómico se ha convertido en uno de los templos de la cocina mexicana contemporánea en Madrid. Al frente del proyecto se encuentra el chef Roberto Ortiz Blanco, que acaba de presentar TacŌMEkase, una experiencia gastronómica que convierte el taco en el hilo conductor de un viaje culinario por México.

La propuesta, disponible únicamente en el servicio de cenas, se desarrolla en la exclusiva Barra ŌMEkase y está compuesta por seis pases cuidadosamente diseñados. Cada uno de ellos representa una forma distinta de entender la gastronomía mexicana, con el maíz como gran protagonista gracias a un proceso artesanal de nixtamalización que el equipo realiza diariamente utilizando variedades importadas directamente desde México. Entre las elaboraciones destacan un refrescante aguachile de mango con hamachi, una tostada de salpicón con picaña de rubia gallega y tuétano a la brasa, un sope de setas, unos tacos gaonera de rib eye a la brasa y postres como el pastel de elote o una delicada interpretación de las tradicionales fresas con nata, todo ello acompañado por un tepache colado elaborado con piña fermentada.

Pero aquella noche el verdadero protagonista no estaba únicamente en el menú, sino sentado frente a la barra. La visita de Antonio Banderas terminó convirtiéndose en una de esas historias que un restaurante recuerda durante mucho tiempo, precisamente porque nadie la esperaba. Hasta ahora no había trascendido que el actor hubiera hecho esta escapada gastronómica a Madrid, y la discreción con la que se gestionó la reserva permitió que el servicio transcurriera con absoluta normalidad. «No cambió nada», explican desde el establecimiento a COOL. El chef Roberto Ortiz Blanco fue descubriendo, pase a pase, que tenía delante a uno de los intérpretes españoles más internacionales, mientras el actor disfrutaba de la experiencia como un cliente más.

Una vez concluida la cena, Antonio Banderas accedió amablemente a posar junto al chef y parte del equipo de ŌME, una fotografía que puso el broche a una visita que había comenzado en el más absoluto anonimato. La imagen inmortaliza una noche que dejó una enorme ilusión entre los trabajadores del restaurante, sorprendidos por la cercanía y la naturalidad del malagueño, que en ningún momento quiso alterar el desarrollo habitual del servicio ni convertirse en el centro de atención.

Sea como fuere, esta escapada a la capital se produce en un momento en el que el actor mantiene una agenda muy vinculada a su Málaga natal, donde en las próximas semanas volverá a centrar buena parte de su actividad. Con el verano ya en marcha, todo apunta a que Antonio Banderas regresará a Marbella y la Costa del Sol, uno de sus refugios habituales durante estas fechas. Antes de poner rumbo al sur, sin embargo, quiso regalarse una cena de incógnito en Madrid que, gracias a una reserva realizada con otro nombre, pasó completamente desapercibida… al menos hasta ahora.