Antonio Banderas saca las garras y defiende a su hermano de la polémica por la lista de morosos

Antonio Banderas ha decidido poner fin a una confusión que, según denuncia, se repite desde hace tres años y que ha perjudicado gravemente la imagen de su hermano. El actor malagueño ha publicado un comunicado en sus redes sociales para aclarar que el hombre que figura en la reciente lista de morosos no pertenece a su familia, después de que varios medios de comunicación identificaran erróneamente a su hermano Javier como la persona incluida en ese registro. Con un mensaje directo, Banderas ha lamentado que este error vuelva a producirse y reclama un mayor rigor informativo. El intérprete ha explicado que su hermano se llama realmente Francisco Javier Domínguez Bandera, mientras que la persona que aparece en la lista de morosos únicamente comparte una cierta similitud en el nombre, lo que ha provocado una confusión que considera inadmisible.

«Por tercer año consecutivo, una cantidad preocupante de medios de comunicación confunden la identidad de mi hermano», ha escrito el actor. Además, asegura que esta equivocación ha obligado a su familiar a soportar un importante daño reputacional durante todo este tiempo. «Ha tenido que aguantar el descrédito producido por este error periodístico continuado en el tiempo», afirma.

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Banderas también ha querido agradecer a aquellos medios que, tras comprobar la información, han rectificado las publicaciones en las que vinculaban a su hermano con la lista de morosos. Sin embargo, ha aprovechado para lanzar un mensaje con cierta ironía dirigido a quienes siguen repitiendo el error año tras año. «No estaría de más que se apuntaran el nombre correcto de mi hermano para el año que viene», concluye el actor, cerrando el comunicado con un tono cercano y un «Ea, un besito a todos».

La aclaración llega apenas un día después de la publicación de la lista anual de grandes deudores, un documento que suele generar una gran repercusión mediática y que, en esta ocasión, ha vuelto a provocar la confusión entre ambos nombres. Antonio Banderas ha querido cortar de raíz cualquier duda y proteger la imagen pública de su hermano, al que considera una de las personas más importantes de su vida.

Quién es el hermano de Antonio Banderas

Lejos de la polémica, Francisco Javier Domínguez Bandera, conocido en el ámbito familiar como «Chico», mantiene una reconocida trayectoria en el mundo de la vela. Es uno de los armadores más destacados de España y un habitual participante en la Copa del Rey MAPFRE, competición en la que ha logrado numerosos podios y títulos a lo largo de las últimas décadas. Su nombre está estrechamente vinculado al deporte náutico y también ha competido en diferentes ocasiones junto a grandes referentes de la vela española.

La relación entre Antonio y su hermano siempre ha sido muy estrecha. Ambos mantienen un contacto constante y han compartido numerosos proyectos personales y profesionales. Javier ha colaborado en distintas iniciativas empresariales impulsadas por el actor en Málaga, especialmente relacionadas con el ámbito cultural y teatral, convirtiéndose en una de sus personas de máxima confianza. Por su parte, Antonio Banderas nunca ha ocultado la admiración que siente por su hermano, a quien sigue de cerca en cada una de sus competiciones deportivas. Del mismo modo, Javier ha reconocido en varias entrevistas que el actor se interesa continuamente por sus regatas y suele llamarle para conocer cómo marchan las competiciones.