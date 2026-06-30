Consulta la lista de morosos con Hacienda: Patricia Conde, Enríquez Negreira, ‘Sandokán’…

La nueva lista de morosos con Hacienda ha reducido mínimamente la deuda con el año pasado. El importe global de deudas recogido en el nuevo listado de la Agencia Tributaria alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades -ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios-, el importe sería de 15.364 millones de euros, en este caso un 12,2% superior.

En la lista siguen Isabel Pantoja, la cantante Merche, Bertín Osborne y José María Enriquez Negreira, implicado en el caso Barca, y regresa Patricia Conde. Consulta aquí la lista completa. Sigue también Dionisio Ramos, ex gerente de la Universidad Complutense.

Se mantiene en la lista Rafael Gómez Sánchez, Sandokan, que debe a Hacienda más de dos millones de euros. Sandokán es un empresario cordobés condenado por el caso Malaya que llegó a crear su propio partido y consiguió un acta de concejal en las elecciones municipales de 2011.

También siguen deudores históricos empresariales, como Reyal Urbis, que debe casi 265 millones de euros, o Polaris World, con más de 125 millones. Son fruto todavía del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de la primera década de los años 2.000.

Otras empresas históricas que continúan en la lista son Nueva Rumasa y José María Ruiz Mateos S.A, que suman 10 millones de deuda, e Intereconomía, con más de 20 millones.