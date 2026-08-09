Haro se rinde a Luis de la Fuente en un homenaje lleno de emoción

Luis de la Fuente ha recibido este domingo un emotivo homenaje a su altura en su localidad natal, Haro, donde miles de personas le han aclamado y él no ha podido esconder su emoción por recibir el cariño de sus paisanos. Un campeón del mundo que ha hecho historia con la Selección española y que se ha convertido en el mejor entrenador en la historia de nuestro país.

Este domingo, apenas a cien metros de la casa en la que nació, el seleccionador nacional ha sido aclamado, achuchado, ha recibido apretones de cariño y ha repartido sonrisas con una cara de emoción contenida.

No esperaba, ha reconocido, que a primera hora de la mañana la plaza de la Paz estuviera abarrotada, especialmente por centenares de niños vestidos con la camiseta de la Selección, y por eso nada más llegar ha dedicado casi una hora a firmar autógrafos y hacerse centenares de fotografías.

Junto a él, su hijo, Alberto de la Fuente, miembro del cuerpo técnico de la Selección, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán -también ‘jarrero’- y la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández.

Tras atender a los aficionados, con algún cariñoso saludo a amigos personales incluido, De la Fuente ha admitido ante los medios su emoción por estar en su pueblo «con mi gente y mi familia» y haber visto «un ambiente que me hace estar orgulloso de ser de Haro».

«Lo esperes o no, las muestras de afecto y de cariño como esta son muy emocionantes» y «por eso esto es muy especial para mí, porque estoy con mis amigos y en mi casa» y «por eso estoy especialmente emocionado», ha admitido.

Durante el Mundial, ha explicado, le llegaron «muestras de apoyo de toda España». «Y sé que el Mundial ha sido importante para todo el país, pero cuando tienes este reconocimiento en casa, en tu terruño, es muy especial», ha recalcado el seleccionador nacional.

Luis de la Fuente se emociona en Haro

«Estoy tremendamente orgulloso y emocionado y me cuesta encontrar palabras para expresar lo que siento, aunque suene a tópico», ha asegurado el entrenador riojano, que ha afirmado: «Poco a poco, uno va asimilando lo que conseguimos y veo a una ciudad entregada por un mismo fin».

Después, De la Fuente ha acudido al estadio de fútbol de Haro, que lleva su nombre, donde ha sido aclamado por otro millar de personas. Ha asistido al Trofeo Luis de la Fuente, que cumple más de treinta ediciones y que se creó en reconocimiento a su trayectoria como jugador profesional; el equipo local, de Tercera RFEF, se ha medido a la Unión Deportiva Logroñes, de Primera RFEF.