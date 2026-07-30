De la Fuente: «No compito con Del Bosque ni con Luis Aragonés; solo quiero mejorar cada día»

Luis de la Fuente ya es, por palmarés, el mejor seleccionador de la historia de España. El técnico superó a Vicente del Bosque, ídolo y mentor, tras la consecución del Mundial de Estados Unidos. El riojano, sin embargo, prefiere no sacar pecho sobre sus logros como seleccionador tras haber llevado al equipo a la final de cada torneo que ha disputado a sus órdenes: dos Nations League, una Eurocopa y un Mundial.

«Yo quiero seguir haciendo las cosas bien y quiero que se reconozca que hay un trabajo bien hecho. Pero insisto, no por mí, porque esto no es mérito mío, solo esto, ni mucho menos. Yo tengo mucha gente trabajando conmigo, un gran cuerpo técnico, un gran equipo de trabajo, que están todo el día, que trabajan mucho más que yo y que son mucho mejores que yo y que son los que nos permiten estar donde estamos», afirma De la Fuente en una entrevista con OKDIARIO.

El seleccionador mantiene su ambición intacta de cara a futuros desafíos como la Eurocopa de 2028 o el ansiado Mundial de 2030 con España de anfitriona. «Yo lo que quiero es seguir superando retos. Y como te he dicho siempre, quemando etapas, no es por mí, que yo no compito con nadie», reconoce.

De la Fuente, de hecho, no oculta que ha tenido mucho contacto con sus predecesores y especialmente con Del Bosque. «Yo soy un gran admirador de don Vicente del Bosque, que es mi referente, y don Luis Aragonés, que no le conocí tanto, nos conocimos personalmente en alguna ocasión, pero no tuve la cercanía que he tenido con Vicente, con quien mantengo una gran amistad y yo insisto, soy un declarado admirador», dijo.

El seleccionador no quiere nada diferente a lo que ellos tienen y por eso no pide ningún trato especial pese a su estatus. «Yo lo único que quiero es que algún día. Pues de la misma manera que yo demuestro mi admiración por ellos y todo el cariño, pues se tenga conmigo nada más. Pero lo hago por porque creo que es mi forma de entender la vida, de seguir creciendo, mejorando, sin tener que superar a nadie ni mejorar a nadie, simplemente mejorarme a mí mismo», zanja.