Protestas ante la Delegación de Gobierno en Ceuta por la invasión migratoria al grito de «¡Pedro Sánchez hijo de puta!»

Decenas de ciudadanos se han concentrado este jueves por la tarde a las puertas de la Delegación del Gobierno en Ceuta para protestar por la gestión de la peor crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde 2021. Los manifestantes han coreado consignas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre las que destacó el grito de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

De esta forma, los ceutíes expresan su enfado ante lo que consideran una respuesta insuficiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la avalancha masiva de inmigrantes irregulares en los últimos días, y en especial, este jueves. De hecho, según la televisión marroquí, ya son 30.000 los inmigrantes que han entrado ilegalmente en Ceuta en las últimas 24 horas.

Tras producirse esta protesta, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, ha desplegado más agentes de policía en la puerta de la Delegación del Gobierno que en el espigón de la frontera de Ceuta, según asegura David Santos en sus redes.

La crisis migratoria que vive desde hace días la ciudad autónoma de Ceuta ha alcanzado este jueves su punto más álgido y a la vez más preocupante. La Guardia Civil estima que en las últimas 24 horas, más de 5.000 inmigrantes ilegales –la televisión marroquí ya habla de 30.000– procedentes en su mayoría de Marruecos han entrado en territorio español y algunos de ellos han sido captados alabando al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mientras escapaban corriendo de los agentes y se introducían en Ceuta.

En plena carrera, uno de los miles de inmigrantes ilegales que han entrado a nado en Ceuta por la frontera del Tarajal ha utilizado la cámara que le grababa para pronunciarse en favor del jefe del Ejecutivo. «¡Viva España y viva Pedro Sánchez!», ha gritado, con gestos de celebración, este joven inmigrante que ha conseguido escabullirse de la Guardia Civil tras entrar por vía marítima en la ciudad autónoma.

El Gobierno de España ha comunicado en la mañana de este jueves a Ceuta que no puede declarar la situación de emergencia nacional, como reclamaba el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, en sendas entrevistas concedidas a primera hora del día, antes incluso de que la situación superara las expectativas de gravedad del Ejecutivo autonómico. El Ministerio del Interior asegura que no es posible activar la emergencia nacional por una crisis migratoria, ya que esta sólo está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos.