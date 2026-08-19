El plan de Feijóo para proteger Ceuta: «Expulsión de todos los ilegales, también los menores, e inviolabilidad de la frontera»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles desde Ceuta el «abandono» que sufren los ceutíes veinte días después de la invasión migratoria por parte de 80.000 ilegales. Es la segunda vez que el dirigente popular visita la ciudad autónoma desde la entrada masiva del pasado 30 de julio.

«Soy muy consciente del desánimo, pero el desánimo no es rendición», ha destacado Feijóo, quien ha resaltado también su «deber» de estar junto a los ceutíes.

El líder del PP ha descrito un extenso plan para proteger Ceuta cuando gobierne, que ha planteado como las «soluciones imprescindibles» ante la crisis migratoria: «Un mando único, el regreso voluntario o la expulsión de todos los que han entrado ilegalmente -también los menores-, el respeto y reciprocidad en las relaciones con Marruecos, usar todos los medios para defender España, garantizar la inviolabilidad de la frontera, el reconocimiento europeo de Ceuta y un plan de reactivación de la economía».

El líder del PP se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno, que no ha interrumpido sus vacaciones en La Mareta para hacerse cargo de la situación. Feijóo ha incidido en que Ceuta sufre «una crisis de seguridad nacional, de orden público y de salud pública» mientras Sánchez «está en chanclas y en bañador».

«Vengo a Ceuta por responsabilidad, desde el 30 de julio España perdió el control de una de sus fronteras, 20 días después los ceutíes siguen sufriendo el abandono del Gobierno de la nación», ha aseverado.

«Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero una ciudad española ha sido invadida en pleno 2026 y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo por redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales», ha criticado.

Acudirá al Supremo

Feijóo ha anunciado que el Partido Popular acudirá al Tribunal Supremo ante la negativa de varios ministros de comparecer en el Senado para rendir cuentas sobre la avalancha. El líder del PP ha tildado de «demoledor» que «algunos primeros ministros europeos» hayan comparecido antes que Sánchez.

«La absoluta irresponsabilidad del Gobierno central está desprotegiendo a más de 80.000 españoles que residen en Ceuta. También está dejando a su suerte a miles de personas que vagan por las calles y por las playas, muchos de ellos sin alimento», ha destacado.

Feijóo ha expuesto las tres mentiras del Gobierno sobre la situación en Ceuta: «Que esto es una crisis migratoria como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, que esto está resuelto y que quienes describen la verdad son racistas».

«Una frontera de Europa fue desbordada por la fuerza; la inseguridad, el temor y el hartazgo de la ciudadanía es visible en cualquier rincón de la ciudad, y los casos de tuberculosis y de sarna se suman a unos servicios sanitarios desbordados», ha descrito.

Ha tumbado además el relato del Ejecutivo de que la situación está «resuelta» y ha cifrado en «más de 10.000» los ilegales que aún permanecen en la ciudad. «Hablar de normalidad es un insulto a la inteligencia de los ceutíes», ha añadido.

Por último, se ha referido a las acusaciones de racismo hacia quienes revelan la verdad de lo que ocurre en Ceuta, que ha tachado de «miserable».

«Pedir que se cumpla la ley no es racista, pedir que se proteja la frontera no es racismo, que se expulse a los inmigrantes, que las mujeres puedan salir tranquilas y no con el miedo generado por quince violaciones no es racismo», ha espetado, avisando también: «Ningún insulto va a impedir que cumplamos con nuestro deber de señalar lo que aquí está ocurriendo y lo seguiremos haciendo hasta el último día».

Ante todo ello, Feijóo ha criticado que Sánchez «esté ignorando» la grave situación en Ceuta. «No ha vuelto por aquí, sigue sin comparecer y continúa de vacaciones a costa de los españoles», ha aseverado.

«La situación no está normalizada y sigue sin ordenarse el retorno, el Gobierno sigue sin entender que aquí hay una situación excepcional y se han de aplicar medidas excepcionales. Ésta es una ciudad agotada y hay un Gobierno ausente, estos son los ingredientes adecuados para un problema serio de seguridad, que es lo que aquí se está sufriendo y puede desembocar en graves incidentes si no se hace nada», ha advertido.