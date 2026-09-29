Las lluvias torrenciales desatan el caos en Cataluña y obligan a activar alertas por inundaciones

La temporada de lluvias llegó este miércoles con fuerza en toda Cataluña, obligando a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a emitir la alerta máxima de aviso rojo. La provincia de Barcelona es la más afectada por el temporal, donde se ha visto alterado el servicio de transporte público hasta el mismo aeropuerto de El Prat.

En la zona de Penedés y la Anoia se han acumulado hasta 97 litros por metro cuadrado, mientras el temporal se desplaza en dirección a localidades de El Maresme y el Vallès Oriental.

A través de las redes sociales, los usuarios han publicado videos donde se pueden observar calles inundadas, riesgo de crecidas repentinas de ríos y torrentes. El Servicio Meteorológico de Cataluña alertó desde primeras horas de la mañana de acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en varias zonas.

El plan INUNCAT de Protección Civil se encuentra activo y pide a la ciudadanía que tenga prudencia, que no salga al exterior, no use el coche ni baje a sótanos, ante posibles inundaciones. Además, los servicios de emergencia han enviado una nueva alerta ES-Alert para las comarcas de Alt Penedès, la Anoia y el Baix Llobregat.

Más de un centenar de vuelos han sido cancelados en el aeropuerto de El Prat en la mañana de este martes; además, se han registrado muchos retrasos a consecuencia de las fuertes lluvias. La compañía aérea Vueling, con sede en el aeropuerto de Barcelona, ha comunicado que las condiciones adversas del tiempo pueden afectar sus operaciones.

Por otro lado, Renfe se ha visto obligado a suspender todos los servicios de Media Distancia, Alta Velocidad y regionales previstos en toda Cataluña entre las nueve y las once de esta mañana. Concretamente, se han quedado en el andén todos los AVE del corredor nordeste, los Avant, Euromed, Media Distancia y dos regionales, aunque también ha habido numerosos retrasos y afectación en Rodalies. Además, desde la compañía han advertido de que la circulación del resto de servicios queda supeditada a «las condiciones meteorológicas».