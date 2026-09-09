Cortan el AVE Madrid-Barcelona por averías provocadas por el temporal

El Ministerio de Transportes ha informado de que ha cortado la Alta Velocidad (AVE) Madrid-Barcelona debido a incidencias provocadas por el temporal de lluvias que está golpeando Cataluña.

Por el momento, la vía estará cortada hasta las 13:00 horas para reparar la catenaria de San Vicente dels Horts​​, en Barcelona, que ha quedado dañada por las tormentas.

Se va a proceder al corte de la circulación para reparar el daño en la catenaria producido por los efectos del temporal en Catalunya. ℹ️ Información actualizada en @InfoAdif. https://t.co/AQ9o0kKovx — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) September 9, 2026

ADIF ha informado, por su parte, de que «los trenes con salida de Barcelona retrasarán su salida y aquellos con destino Barcelona se encuentran detenidos en estaciones de la línea».

Los daños en la catenaria a la altura Sant Vicenç dels Horts se han producido por los efectos del temporal en Cataluña y, en un primer momento, se decidió habilitar la circulación ferroviaria por vía única, si bien ahora se ha decidido cortar el tramo por completo para efectuar la reparación.

La incidencia en estos momentos está generando retrasos de hasta una hora, que podrían aumentar, han advertido, de no repararse la avería cuanto antes. Por ello, para que no se acumulen retrasos mayores y para solucionar la incidencia lo antes posible se ha decidido cortar temporalmente la circulación para llevar a cabo la reparación de la catenaria.

Si los trabajos avanzan según las previsiones y los efectos del temporal no se agravan, han señalado las mismas fuentes, el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona podría volver a estar operativo y se podría circular con normalidad a partir de las 13:00 horas.

A lo largo de esta jornada, también se están registrando retrasos en la línea R2 de Rodalies por una incidencia que afecta a la señalización entre Sitges y Villanueva y Geltrú​. Además, Adif también ha apuntado que por una incidencia provocada por el robo de cable entre Vilaseca y Reus, los trenes que circulan por el tramo Tarragona-Reus pueden registrar retrasos.