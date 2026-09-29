El parche de la vivienda parte el Gobierno: dos decretos y dos comparecencias distintas

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha partido en dos este martes. Mientras cuatro ministros del ala socialista acudían a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, los cinco ministros de Sumar la contraprogramaban con una comparecencia ante los medios en el Ministerio de Trabajo. Cada sector del Ejecutivo ha tratado de atribuirse los decretos de vivienda que se han aprobado tras la oleada de protestas que provocó el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro.

En Moncloa han hablado el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo; la portavoz, Elma Saiz; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Allí se ha puesto en valor que los decretos de vivienda que se han aprobado son una de las «medidas importantísimas que tienen que ver con un asunto que preocupa al conjunto de los españoles».

Por su parte, la ministra de Vivienda ha asegurado que este ha sido «un texto que ha sido impulsado por el Ministerio de Vivienda». Aun así, agradeció «la generosidad de los grupos políticos».

Aunque ha manifestado que es un trabajo «mucho tiempo transitando», también ha admitido que hay «un contexto social que no podemos obviar».

Mientras tanto, en Trabajo, han comparecido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el titular de Consumo, Pablo Bustinduy; el de Cultura, Ernest Urtasun; la de Sanidad, Mónica García; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Allí, Bustinduy ha subrayado que no han conseguido «todo» lo que se proponían. Entre otras cosas, han lamentado que se hayan incluido «modelos de bonificaciones fiscales». También ha lamentado que existieran «límites temporales que se han puesto para algunas de las medidas».

«Nuestra posición es que la renovación automática de los contratos», ha subrayado el ministro de Consumo. Y ha añadido que este era el «último de los escollos de la negociación»: «Queríamos que fuera en el primer decreto junto con todo lo demás».

El decreto Maricarmen eran dos

El Gobierno ha aprobado dos decretos sobre vivienda. Uno con las medidas que el Gobierno cree que podrá sacar adelante con el apoyo de los partidos conservadores que sostienen a Sánchez en La Moncloa, PNV y Junts. El otro incluye medidas exigidas por el Sindicato de Inquilinas y, previsiblemente, va más allá de lo que los partidos a la derecha del PSOE estarían dispuestos a convalidar en la Cámara Baja.

El primer decreto incluye:

Protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030. Regulación de alquiler de temporada y habitaciones Prohibición de la compra de casas por parte de fondos buitre hasta el 2028. Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Por otro lado, el segundo decreto incluye una medida que, a ojos del Ejecutivo, puede no suscitar tantos consensos entre los diferentes partidos que apoyaron la investidura de Sánchez: «Un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto».

Fuentes del Gobierno confirman que el Ejecutivo ha «solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos». Argumentan esta premura en «la importancia de estas medidas».