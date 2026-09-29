Davidovich logra su segundo título del año ganando en Chengdú a Hurkacz

El tenis español suma y sigue. Alejandro Davidovich ha logrado su segundo título del año –y de su carrera– al ganar en la final del ATP 250 de Chengdú a Hubert Hurkacz. En dos sets, el malagueño ha superado al polaco por 6-4 y 7-6(7), remontando en el tiebreak y salvando hasta cuatro puntos de set que le hubieran llevado a la última manga. Un triunfo con el que pone la guinda a este torneo, en el que reaparecía tras dos meses y medio sin competir por una lesión en la espalda y que le llevó a perderse la gira de Estados Unidos.

Ambos tenistas habían necesitado disputar tres sets, remontando el primero, en sus respectivos encuentros de semifinales, disputados este lunes. Davidovich superó al georgiano Nikoloz Basilashvili por 4-6, 6-4, 6-3, mientras que Hurkacz hizo lo mismo contra el canadiense Denis Shapovalov (6-7, 6-3, 6-3).

Los precedentes favorecían al español, número 28 del mundo, que se había impuesto en cuatro de los seis enfrentamientos previos entre estos dos tenistas. Davidovich salió agresivo al resto en el primer juego, forzando tres puntos de rotura que, sin embargo, no pudo aprovechar.

Hurkacz, que ocupa el puesto 41 en la clasificación de la ATP, sostuvo su rendimiento a base de potentes saques. La rotura de servicio llegó en el séptimo juego, y fue a favor del español. En su siguiente turno de saque, Davidovich consolidó la rotura con un ace para ponerse 5-3 y dejar encarrilado el primer set (6-4).

A pesar de los ocho saques directos con los que el polaco terminó la manga inicial, le lastraban sus 14 errores no forzados. En el segundo set, Hurkacz estuvo más equilibrado, defendiendo su servicio con más solvencia, pero muy perjudicado por sus propios errores.

Ninguno de los dos tenistas dispuso de un punto de break hasta el undécimo juego, con 5-5 en el marcador, en el que Davidovich se puso 40-15, con dos opciones para romper el servicio de su rival. No lo consiguió a la primera, ni tampoco a la segunda, gracias a los aces de Hurkacz, que salvó su turno de saque milagrosamente para él.

A continuación, al servicio, el español llevó el segundo set al desempate, que podía ser definitivo si lo conquistaba. En el sexto punto, el polaco consiguió un minibreak que consolidó su sensación de dominio durante el tie break. Dispuso de tres bolas de set con 6-3, y las tres las desperdició. A Davidovich le espoleó su capacidad de resistir y dispuso de su primer punto de partido con 8-7 en el marcador. Subió a la red, retado por Hurkacz, y fue mejor que el polaco para hacerse con su segundo título de la temporada.