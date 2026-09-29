Raphinha enciende las alarma en el Barcelona tras lesionarse en un amistoso con Brasil

Raphinha ha provocado un nerviosismo tremendo en el Barcelona. El delantero se lesionó en un partido amistoso de Brasil contra Australia y la federación ha confirmado que sufre molestias musculares en su pierna derecha. Aunque aún no hay parte médico oficial, en el club catalán están muy cabreados por lo que sería una baja muy crítica para el conjunto de Hansi Flick para la vuelta del parón de selecciones.

Aunque parecía que estaba todo bien en la primera parte, Ancelotti sorprendió al sustituirle en el descanso para dar entrada a Endrick. Raphinha venía de marcar de penalti minutos antes, pero el futbolista notificó al cuerpo médico de la canarinha las molestias y no quería correr riesgos de seguir jugando. Será examinado en las próximas horas para comunicar un parte médico especificando el alcance de la lesión y el tiempo de baja estimado. Hay que recordar que es en la misma zona en la que se lesionó en el Mundial este mismo verano y que le dejó dos semanas K.O.

Se espera que vuelva a Barcelona estos días para comenzar la recuperación y se perdería el partido que tenía con Brasil en la India el próximo sábado. Raphinha ha encendido todas las alarmas en el Barcelona. Hasta ahora había sido el líder del equipo con 14 goles y que podría estar sin jugar las próximas semanas. A la vuelta, el Barça se enfrenta a Getafe, Galatasaray y Betis. También está en mente el Clásico del próximo 25 de septiembre en el Camp Nou.

Se suma también a la lesión de Eric García, que ya regresó después de sentir molestias en la rodilla cuando estaba concentrado con España. A la espera de confirmarse lo que tiene Raphinha, en Barcelona cruzan los dedos para que todo haya sido un susto y se solucione con unos días de reposo para que llegue en plenas condiciones para enfrentarse al conjunto azulón.