Un vicepresidente del Barça cree que la final del Mundial será en el Camp Nou: «Hay un porcentaje muy elevado»

El debate alrededor de la sede que albergará la final del Mundial 2030 se ha suavizado en las últimas semanas, pero continúa siendo uno de los frentes abiertos en la FIFA. El organismo rector del fútbol, inmerso en plena crisis de confianza hacia la figura de Gianni Infantino, no ha vuelto a dar pistas sobre si el partido por el título se disputará en Marruecos o España. En pleno silencio institucional, Antonio Escudero, vicepresidente del Área Social del FC Barcelona, ha sorprendido al asegurar que existe «un porcentaje muy elevado» de que el Spotify Camp Nou sea el elegido.

El feudo culé, aún inmerso en una remodelación que espera concluir en 2028, es una de las tres opciones que se contemplan, junto al Estadio Hassan II de Casablanca y el Santiago Bernabéu. En la comparativa con el estadio del Real Madrid, el Camp Nou cuenta con su mayor capacidad como baza. El reformado recinto barcelonés ha contado con la confianza reciente de la UEFA, que lo ha designado como sede de la final de la Champions League de 2028.

Preguntado sobre la posibilidad de que el Camp Nou sea el elegido, Antonio Escudero no ha dudado. «Nos gustaría que lo fuera. Yo creo que es muy posible. Las autoridades deportivas del mundo están por la labor». Pese a que aún no han terminado los trabajos en el Camp Nou, el encargado del Área Social del club blaugrana ha elogiado la labor realizada: «Hemos hecho un gran esfuerzo. Tenemos un gran estadio, y ya toca». El esfuerzo también está siendo económico, ya que el FC Barcelona tuvo que solicitar un nuevo crédito, por valor de 300 millones de euros, para culminar la reforma del estadio.

El optimismo de Antonio Escudero, en declaraciones recogidas por el programa Aquí Girona de la Cadena SER, ha vuelto a poner sobre la mexsa la candidatura del Camp Nou a albergar la próxima final mundialista. El favorito apuntaba a ser el nuevo Estadio Hassan II de Casablanca, construido expresamente por Marruecos con ese fin. La inestable situación institucional de la FIFA y de su presidente, un Gianni Infantino más próximo a Marruecos, mantiene la decisión en el aire.

Escudero y las discrepancias con la vuelta al Camp Nou

El vicepresidente del Área Social del FC Barcelona también ha tratado las discrepancias existentes en el club respecto a continuar jugando en Montjuic para acelerar la finalización de las obras o regresar de manera parcial al Camp Nou. «Esperemos que las obras se terminen en el tiempo previsto. Yo era crítico con ello. No me hubiese ido de Montjuic, pero consideraron que sí. La gente que ha colaborado, la financiación, quería que así fuera. A veces, no es el Barça el que decide directamente», ha confesado Escudero.

Se espera que, tras la finalización de la presente temporada, se instale la cubierta del Camp Nou. Una operación más compleja que obligará a un nuevo cambio de sede que apunta a ser, de nuevo, Montjuic. El Barça podría no regresar al Camp Nou hasta los primeros compases de 2028.