Un cohete de Elon Musk explota al amerizar en el Pacífico tras alcanzar órbita por primera vez en su historia  

La compañía de Elon Musk, SpaceX, vuelve a hacer historia tras conseguir que su cohete Starship llegara por primera vez a la órbita, pero amerizó de forma prematura y explotó en el Pacífico.

El cohete de 123 metros, considerado el más grande y con más potencia construido hasta los momentos, está entre los proyectos de la NASA para aterrizar en la Luna. Boca Chica (Texas) fue el escenario del despegue que se realizó cuarenta minutos con retraso y logró llegar a la órbita tras catorce vuelos de prueba. Musk, a través de su red social X, celebró el hito: Podríamos haberlo intentado antes, pero primero optimizamos la seguridad».

SpaceX tenía previsto que el cohete orbitara alrededor del planeta durante unas horas, realizando seis vueltas a la Tierra, además de desplegar 26 satélites Starlink V3 con el objetivo de ampliar la capacidad de internet de la compañía. De todo lo que se planteó, el cohorte cumplió el viaje previsto.

SpaceX supera las previsiones

SpaceX presentó sus primeros resultados trimestrales el pasado mes de agosto desde su debut en bolsa y lo hizo con cifras superiores a las esperadas por el consenso. La compañía registró unos ingresos de 7.800 millones de dólares, un 92% más que hace un año y por encima de las previsiones de Wall Street, mientras que las pérdidas se redujeron hasta 541 millones de dólares, una mejora significativa frente a lo que esperaba el mercado.

El crecimiento volvió a estar impulsado por dos grandes motores. Por un lado, Starlink, que continúa siendo el principal negocio rentable de la compañía. Por otro lado, la división de inteligencia artificial, cuyos ingresos se multiplicaron gracias a la demanda de capacidad de computación por parte de grandes clientes como Anthropic y Google, se está convirtiendo en uno de los pilares de crecimiento del grupo.