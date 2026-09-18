Llevaba año y medio vagando sin que nadie lo controlase hasta que se estrelló contra la Luna: la NASA fotografía el cráter de 18 metros que dejó una pieza de cohete de SpaceX

Un trozo de cohete de cuatro toneladas se estrelló contra la Luna el pasado 5 de agosto y allí se quedó la marca. La sonda estadounidense que orbita nuestro satélite ha conseguido fotografiar el agujero y el resultado es más pequeño de lo que muchos esperaban.

El cráter mide unos dieciocho metros de ancho y no llega a tres de profundidad. Alrededor se ven rayos claros y oscuros, el material que salió despedido en el impacto. Y sí, el objeto llevaba año y medio dando vueltas sin que nadie lo controlase.

De dónde salió ese trozo de cohete

La pieza era la segunda etapa de un Falcon 9, el cohete de SpaceX. Había despegado en enero de 2025 con la misión lunar Blue Ghost 1 de la empresa Firefly y, una vez cumplido su trabajo, se quedó sin combustible para volver a entrar en la atmósfera.

A partir de ahí empezó a vagar por el espacio con una órbita inestable, tirando de la gravedad de la Tierra y de la Luna a partes iguales. Ese tipo de chatarra espacial es más frecuente de lo que parece y casi nunca se sigue con lupa.

Fueron astrónomos aficionados y profesionales trabajando con datos públicos quienes calcularon que aquello iba a acabar en la superficie lunar. El centro de la NASA que estudia objetos cercanos afinó después la predicción hasta un margen de menos de un kilómetro, como ya contamos cuando se localizó el punto del choque.

Cómo se hizo la foto

El encargado fue el Lunar Reconnaissance Orbiter, el veterano satélite que lleva desde 2009 cartografiando la Luna. Tuvo que esperar seis días a que la zona del impacto quedase a la vista, porque su órbita no le permite mirar donde quiera cuando quiera.

Las imágenes se tomaron los días 11 y 12 de agosto con su cámara de ángulo estrecho, capaz de distinguir detalles de menos de un metro. Un error de diez segundos en el momento del disparo habría dejado el objetivo a dieciséis kilómetros del centro de la foto.

Hubo ayuda externa. La sonda surcoreana Danuri pasó por encima pocas horas después del choque y sus imágenes sirvieron para ajustar las coordenadas exactas antes del intento estadounidense. Corea del Sur es uno de los países que mantiene misiones activas alrededor de la Luna.

Para qué sirve todo esto

Más allá de la anécdota, el episodio ha funcionado como un ensayo general. Predecir dónde y cuándo va a impactar un objeto es exactamente el tipo de cálculo que haría falta si algún día se detecta un asteroide con rumbo hacia la Tierra.

Los científicos también han sacado información del propio cráter. El material excavado venía de apenas medio metro bajo la superficie y conserva las huellas del envejecimiento provocado por la radiación solar.

Queda una reflexión menos cómoda. Cada misión lunar deja etapas de cohete flotando sin destino y de vez en cuando alguna termina estrellada contra la superficie, con la diferencia de que esta vez nadie lo había planeado.