Ya es oficial: el BOE confirma que los ciclistas ya no podrán circular por estos arcenes tras la entrada en vigor de la nueva normativa vial

Este jueves 1 de octubre de 2026 entra en vigor una nueva normativa de la DGT que recoge una serie de obligaciones para los conductores y los ciclistas con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras. Estas nuevas medidas tienen que ver con la velocidad, las distancias de seguridad y una serie de obligaciones que tendrán que cumplir los propios ciclistas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan de la DGT a partir del 1 de octubre.

Este 1 de octubre entra en vigor una modificación del Reglamento General de Circulación que fue aprobada el pasado mes de junio y publicada en el Boletín Oficial del Estado a través del Real Decreto 518/2026. Esta nueva normativa llega con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la siniestralidad de los ciclistas en carretera, uno de los colectivos más expuestos. Estos cambios afectan a la velocidad, la distancia de la seguridad y las obligaciones que deben tener los propios ciclistas.

Por lo que respecta a la distancia de seguridad, se mantendrá el 1,5 metros de distancia lateral y se añade una separación longitudinal nueva de 5 metros. Los conductores también tendrán que reducir la velocidad 20 km/h, según la vía, bajo pena de multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Los ciclistas también tendrán la obligación de llevar el casco en todas las vías y tendrán prohibido circular por el arcén si existe un carril bici adyacente o vía específica señalizada.

Los cambios en la carretera por la DGT

Así que, por lo que respecta a los conductores, a partir del 1 de octubre tendrán que reducir 20 km/h la velocidad al adelantar en vías interurbanas o vías convencionales, donde no se podrán superar los 70 km/h. Además de la separación lateral mínima de 1,5 metros, también tendrán la obligación de mantener 5 metros por detrás y en ciertas carreteras tendrán que cambiar por completo de carril.

Esta modificación del Reglamento General de Circulación también incluye una serie de obligaciones para los ciclistas que a partir del 1 de octubre tendrán que llevar el casco obligatorio sin excepciones. Además, también tendrán que circular lo más pegado posible al lado derecho de la vía, además de mantener la distancia de seguridad respecto al bordillo y los vehículos estacionados. Además, también tendrán que circular por el arcén derecho siempre que exista y sólo se podrá abandonar en descensos prolongados.

Esta nueva norma incluye una modificación para los ciclistas, que no podrán circular por el arcén en aquellos tramos específicos de carretera donde se hayan habilitado y señalizado carriles bicis segregados u obligatorios. En este caso, los ciclistas tendrán prohibido circular por el arcén bajo riesgo de sanción.

Por lo que respecta a los conductores, esta nueva norma introduce una serie de obligaciones a la hora de adelantar a los ciclistas y, desde el 1 de octubre, no se podrá superar un máximo de 70 km/h en carreras limitadas a 90 km/h, además de respetar un margen de 5 metros por detrás. Los conductores que incumplan estas normas se expondrán a multas de 200 euros y seis puntos del permiso de conducir. Todo con el objetivo de garantizar la seguridad y reducir la siniestralidad de los ciclistas en carretera. Sólo en julio y agosto, la Dirección General de Tráfico informó que murieron 12 ciclistas.