La china Lepas desembarca en España y prevé vender 16.000 coches, más que Mitsubishi o Volvo en 2027

Lepas prevé vender 16.000 coches en España en 2027 con la comercialización de tres modelos. La marca del gigante automovilístico chino Chery calcula que comercializará más en un año completo que otras firmas como Mitsubishi o Volvo, que matriculan unas 6.000 unidades y 15.000 al año, respectivamente. Una cifra que el fabricante prevé alcanzar con 52 puntos de venta.

Así lo ha señalado Marcos Sevilla, jefe de Ventas de Lepas, en conversaciones con OKDIARIO, en el lanzamiento de la marca en el mercado español, al que llega con la comercialización del Lepas L8 Súper Híbrido, ya disponible en la red de concesionarios.

El Lepas L8 superhíbrido es el modelo con el que la nueva marca de movilidad del Grupo Chery realiza su desembarco en el mercado español, marcando el inicio de una estrategia multienérgica que combina diseño, eficiencia y tecnología avanzada. Se ofrece en dos versiones -Essence y Elegance-, y ya está disponible en la red de concesionarios de Lepas en España con un precio que parte desde los 33.990 euros en el acabado de acceso, incluyendo campaña de lanzamiento, las ayudas del Programa Auto+ y financiación al 0% TIN en colaboración con Santander Consumer Finance.

El Lepas L8 superhíbrido es un SUV elegante y dinámico. Con unas dimensiones de 4.688 mm de largo, 1.871 mm de ancho, 1.686 mm de alto y 2.800 mm de distancia entre ejes, destaca por su combinación de diseño, espacio interior, confort y tecnologías avanzadas de propulsión, conectividad y seguridad.

Diseño del Lepas L8

Su diseño exterior se define bajo la filosofía Leopard Aesthetics, inspirada en la silueta ágil del leopardo, buscando el equilibrio entre velocidad y control, tensión y suavidad. La carrocería combina superficies limpias con una marcada identidad visual, evitando la complejidad formal en favor de una estética depurada. El frontal incorpora una parrilla de entramado geométrico y una firma lumínica LED estilizada, mientras que el perfil lateral apuesta por líneas continuas y una silueta dinámica. En la zaga, un conjunto de luz continua refuerza la anchura visual del vehículo y consolida su presencia en carretera.

En el interior, el diseño sigue la línea inspirada en paisajes y elementos naturales. Los elementos tecnológicos están integrados de manera limpia y discreta. En el centro, simulando una cascada, se encuentra la pantalla en posición vertical LCD de 13,2″. El cuadro de mandos también es digital, con una pantalla de 10,25″. La interfaz HMI 5.0 permite la gestión intuitiva de funciones mediante zonas de control rápido y personalización de la experiencia de usuario. El sistema se apoya en el procesador Qualcomm Snapdragon 8155, que asegura fluidez en la ejecución de funciones y baja latencia en la interacción.

El habitáculo se ha diseñado como un espacio habitable y funcional, en el que prima el confort de los ocupantes y la versatilidad de uso. El diseño inteligente de la carrocería, la amplia distancia entre ejes y la generosa anchura le permiten ofrecer un gran espacio para todos los ocupantes.

Las 16 configuraciones interiores diferentes permiten convertir el interior en una cama o adaptarlo para transportar objetos voluminosos sin perder todas las plazas. En modo de 5 asientos, el maletero ofrece una capacidad de carga de 507 litros (incluyendo un espacio de almacenamiento bajo el piso de 45 L). Con los asientos traseros abatidos, el espacio de carga se amplía hasta 1.314 litros.

En materia de aislamiento y calidad ambiental, incorpora soluciones específicas como el sistema de cancelación activa de ruido o un completo sistema para controlar la calidad del aire del habitáculo.

El Lepas L8 superhíbrido integra un ecosistema tecnológico que facilita la interacción entre el vehículo y sus ocupantes, basado en una arquitectura electrónica de alto rendimiento, en el avanzado software HMI 5.0 y en un sistema de pantallas y de control por voz de última generación que permiten un control fluido y natural de todas las funcionalidades. El SoC de alto rendimiento Qualcomm Snapdragon 8155 permite un funcionamiento fluido y una respuesta rápida de todos los sistemas.

Motor del Lepas L8

El resultado es un sistema de propulsión con una potencia combinada de 279 CV (205 kW) y un par máximo de 365 Nm, que ofrece una excepcional combinación de rendimiento y eficiencia. El LEPAS L8 superhíbrido acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 180 km/h de velocidad máxima. Su consumo combinado (WLTP) es de 2,2 l/100 km, con un consumo en modo CS (charge sustaining) de solo 6,0 l/100. Este modelo permite realizar los desplazamientos diarios en modo eléctrico, gracias a una autonomía combinada de 90 kilómetros (hasta 123 en ciclo urbano). Y permite viajar sin preocupaciones con una autonomía total de más de 1.040 kilómetros.

La plataforma LEXP sobre la que se asienta el vehículo ha sido diseñada para optimizar el comportamiento dinámico, el aprovechamiento del espacio y la seguridad estructural. Incluye un chasis con bajo centro de gravedad, suspensión multibrazo trasera y un ajuste específico para mercados europeos, priorizando estabilidad, confort y control de vibraciones.

En el capítulo de seguridad, el Lepas L8 incorpora una estructura de alta rigidez con múltiples capas de acero de alta resistencia y sistemas de absorción de energía diseñados para optimizar la protección en caso de impacto. La dotación incluye 10 airbags y un conjunto de más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

El sistema de aparcamiento añade capacidades automatizadas y remotas, incluyendo visión panorámica de 540°, asistente de estacionamiento automático y maniobras controladas a distancia mediante aplicación móvil, con detección de espacios complejos y ejecución autónoma de maniobras en entornos reducidos.