La crisis del precio del petróleo, provocada por los efectos derivados de la guerra de Irán, ha supuesto ya un coste de 53.000 millones de euros para los conductores europeos, tras superar los 2 euros el litro de combustible. Tanto es así que llenar un depósito de 50 litros de gasóleo costaba en septiembre 30 euros más que antes del impacto de las tensiones geopolíticas. Una crisis que no están sufriendo los conductores de coches 100% eléctricos, que han disparado su ahorro hasta los 350 euros desde el estallido del conflicto.

Así lo refleja el último informe de Transport and Environment (T&E) sobre los avances de vehículos eléctricos, al que ha tenido acceso este diario, que calcula que «pasarse a un coche eléctrico al inicio de la crisis habría supuesto un ahorro de unos 350 euros en costes de funcionamiento a mediados de septiembre».

Subida del precio de la gasolina

El informe muestra que los coches eléctricos también ofrecen unos costes de funcionamiento más bajos y protección frente al rápido aumento de los precios del combustible. “La crisis del precio del petróleo ha supuesto un coste de 53.000 millones de euros para los usuarios de la carretera de la Unión Europea (UE) y, a mediados del mes de septiembre, llenar un depósito de 50 litros de gasóleo costaba 30 euros más que antes de la guerra de Irán”, han añadido.

La combinación de una oleada de nuevos modelos eléctricos y los elevados precios de la energía está haciendo que las ventas de coches eléctricos en la UE alcancen niveles récord en 2026. Entre enero y agosto se vendieron un total de 1,64 millones de vehículos eléctricos de batería (BEV), lo que se traduce en un 45% más que en el mismo periodo del año anterior. En el segundo trimestre de 2026, los BEV superaron por primera vez en la historia en ventas a los coches de gasolina puros a lo largo de todo un trimestre, alcanzando una cuota de mercado del 22%.

Con estas cifras, Isabell Büschel, directora de T&E en España, ha señalado que «los objetivos de la UE de emisiones de CO2 de los coches amplían las opciones de los consumidores, reducen el coste del cambio a los vehículos eléctricos y ofrecen a los fabricantes europeos la oportunidad de competir en la carrera mundial por los vehículos eléctricos». «Debilitar ahora el objetivo para 2030 acabaría con casi tres cuartas partes de los modelos asequibles justo cuando están llegando al mercado y condenaría a millones de personas en toda Europa a una dependencia del petróleo que les lastraría», ha añadido.

Coches eléctricos asequibles

Los conductores europeos tienen cada vez más acceso a una gama en rápida expansión de coches eléctricos asequibles, lo que les protege de la costosa dependencia del petróleo en Europa. El citado informe de T&E prevé que las ventas de modelos con un precio inicial inferior a 25.000 euros se multipliquen por siete en 2026 en comparación con 2024. En el primer semestre de 2026 se lanzaron casi 40 nuevos modelos eléctricos, lo que eleva el número de vehículos eléctricos de batería (BEV) destinados al mercado de gran consumo a más de 150.

No obstante, se espera que, para finales de 2026, se hayan lanzado otros 60 nuevos modelos, número motivado por los efectos derivados del desembarco de nuevas marcas chinas. Esto supone casi cuatro veces más que la media de 15 nuevos modelos al año registrada durante el periodo 2021-2025.

Al mismo tiempo, los fabricantes automovilísticos han apostado por democratizar este tipo de motorizaciones con una amplia oferta de modelos eléctricos con un precio inicial inferior a 25.000 euros. Como resultado, se prevé que las ventas de modelos eléctricos con un precio inicial inferior al citado se multipliquen por siete en 2026 en comparación con 2024.