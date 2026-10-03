El automóvil teme que el lío electoral del Gobierno de Pedro Sánchez, desencadenado en el Congreso de los Diputados tras fracasar la aprobación de dos decretos en materia de vivienda, afecte de lleno al sector y que los españoles se queden sin ayudas a la compra de coches 100% eléctricos en lo que queda de año. El fin de los fondos del Plan Auto+, dotado de 400 millones de euros, obliga al Ejecutivo a ampliar in extremis el presupuesto para que no queden tres meses en blanco.

Así lo han explicado fuentes del sector en conversaciones con este diario, que han señalado que «en estos momentos, estamos negociando casi a diario con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la Administración para que añadan fondos, ya que si no se añaden fondos, lo que va a pasar es que todos esos clientes que quieren comprarse un coche eléctrico van a esperar a matricular a enero de 2027, ya que es la fecha en que empiezan las subvenciones del citado ejercicio».

«Desde finales de julio, hemos estado sin Plan Auto+, ya que este se anunció en el mes de diciembre por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero los incentivos a la demanda de coches eléctricos no se pusieron en marcha hasta el verano, eso sí, con carácter retroactivo desde enero», han añadido las citadas fuentes.

Un problema del que el sector ya había avisado al Ministerio de Industria, cartera de Jordi Hereu. «Cuando se presentó el Plan España 2030, se dijo que era un plan de ayudas a la industria de la automoción con carácter quinquenal, de cinco años, con 2.000 millones de euros, 400 millones por año. No obstante, el problema es que todos sabíamos que con esos 400 millones, porque incluyen no solamente a los eléctricos, sino también a los motores híbridos enchufables, no llegaba para cubrir la demanda esperada para este año», han confesado a OKDIARIO.

«Yo creo que el Gobierno ahora mismo tiene muchas preocupaciones aparte del automóvil, pero seguimos insistiendo para que haya más fondos porque el programa está agotado», han señalado en referencia a los problemas de Sánchez con sus socios de coalición.

Ayudas a la compra de coches eléctricos

Este diario ya alertó el pasado mes de junio que cerca de 50.000 españoles se quedarían sin cobrar las ayudas a la compra de eléctricos por la reducción de las ayudas del Gobierno, ya que en 2025 los fondos destinados a esta partida fueron el doble hasta alcanzar los 800 millones de euros.

Haciendo una regla de tres, si se considera un presupuesto de 400 millones de euros y una previsión de venta de 150.000 coches eléctricos en 2026, la ayuda media por vehículo no podría superar los 2.600 euros. Sin embargo, la cifra anunciada por el Gobierno contempla ayudas de hasta un máximo de 4.500 euros, por lo que, en el mejor de los escenarios, cerca de 50.000 personas se podrían quedar fuera del subsidio, y en el peor, 80.000 personas.

Plan Auto+

Estas dos estimaciones se deben a que el Plan Auto+ se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia que depende de forma directa del precio, la motorización y el lugar de producción del coche. Esto es, los clientes recibirán más o menos ayuda dependiendo del modelo por el que se decanten.

El primer requisito es la motorización, para la que el Gobierno promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que sean híbridos enchufables o de autonomía extendida. El segundo es el precio con el que se hace un descuento de 1.125 euros si el coche vale menos de 35.000 euros y 675 euros en el caso de que supere la citada cantidad, pero en ninguno de los casos el total de la factura puede ser mayor de 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio, viene la parte más complicada, en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario.