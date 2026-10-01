Polestar prepara su salto industrial en Europa y busca una fábrica para producir coches 100% eléctricos en 2027. El fabricante automovilístico sueco cuenta con centros de producción en Norteamérica y Asia, a los que se les sumaría una nueva instalación en el Viejo Continente, donde ya cuenta con su centro de diseño en Gotemburgo (Suecia). Una situación que llega en pleno endurecimiento de las políticas comerciales derivadas de las tensiones geopolíticas con la imposición de nuevos aranceles y tasas para el envío de vehículos a suelo europeo.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía, en conversaciones con este diario, que han señalado que Polestar ha iniciado un estudio para la localización de la producción en Europa, que iniciará con la fabricación del Polestar 7.

Polestar busca fábrica en Europa

«Con Polestar 7 entramos en el mayor segmento de vehículos eléctricos en Europa, el de los SUV compactos, que representó aproximadamente un tercio del volumen total de BEV en 2025. Estamos convencidos de que podemos ofrecer a los clientes un coche progresivo, orientado a las prestaciones, a un precio muy atractivo y fabricado en Europa», explican.

Polestar cuenta con cinco modelos en su gama: Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 coupé, Polestar 4 SUV y Polestar 5. Entre los modelos previstos se encuentran el sucesor del Polestar 2, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo ejercicio; el SUV compacto Polestar 7, previsto para el año 2028; y el roadster Polestar 6.

Actualmente, todos los vehículos se fabrican en dos continentes, Norteamérica y Asia; no obstante, la firma sueca planea seguir diversificando su presencia industrial con la producción del Polestar 7 prevista en Europa. Por el momento, no está definida la localización de la misma ni la fecha concreta para el inicio de los ensamblajes.

Futuros modelos

Polestar ha lanzado la mayor ofensiva de producto de su historia, con cuatro nuevos vehículos previstos para los próximos tres años. Así, desde 2026, el fabricante automovilístico sumaría a su gama el Polestar 5, un gran turismo de cuatro puertas; el Polestar 4, una nueva variante del actual superventas de basada en la misma tecnología avanzada, con el objetivo de atraer a una base de clientes más amplia ofreciendo mayor versatilidad; el Polestar 2, la próxima generación de la berlina que construyó la marca Polestar; y el Polestar 7, un SUV compacto premium.

Una estrategia comercial con la que la compañía sueca espera alcanzar un crecimiento de volumen en el rango de doble dígito bajo y una expansión continuada del 30% de su red de ventas en 2026. Cifras que se apoyarán en modelos como el Polestar 5 o el Polestar 4, que ya se comercializan en los distintos mercados europeos. No obstante, habrá que esperar a 2027 para ver el nuevo Polestar 2 y a 2028 para el Polestar 7, fecha en la que está previsto su lanzamiento.

En el caso de España, Polestar también prevé un crecimiento de doble dígito de ventas hasta registrar un incremento del 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Unas cifras que llegan pese a la feroz competencia que se ha desencadenado en el mercado español por el desembarco de nuevas marcas.