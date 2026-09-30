Ni Tesla ni BYD: los dos SUV chinos que están a punto de llegar a España con una autonomía que supera los 400 kilómetros

Lepas es una marca de automóviles muy joven, creada en 2024, pero su presencia no para de crecer en España. La marca acaba de presentar los nuevos L6 EV y L4 EV, dos SUV 100% eléctricos que se sumarán al L8 Súper Híbrido a finales de año. Ambos modelos trasladan la apuesta de Lepas por el diseño, la tecnología y la experiencia de conducción a los segmentos «C» y «C pequeño». Asimismo, comparten el lenguaje de diseño «Leopard Aesthetics» y la plataforma inteligente LEXP, desarrollada para combinar electrificación, conectividad, seguridad y una gestión eficiente de la energía.

Lepas se ha marcado como objetivo alcanzar las 16.000 matriculaciones en España durante 2027, una cifra que espera conseguir con una gama formada por tres modelos. La nueva marca del grupo automovilístico chino Chery calcula que podría superar en un año el volumen de ventas que actualmente registran fabricantes como Mitsubishi y Volvo, con alrededor de 6.000 y 15.000 unidades matriculadas anualmente, respectivamente. Para alcanzar esta meta, la compañía prevé contar con una red comercial de 52 puntos de venta repartidos por el territorio español. Marcos Sevilla, responsable de Ventas de Lepas, ha explicado estos planes a OKDIARIO durante la presentación de la marca en España.

L6 EV y L4 EV

«LEPAS es una marca de automóviles lanzada en 2024 en Wuhu, Anhui (China), donde la firma tiene su sede. El nombre de la marca está formado por «LE», que procede de leap (salto) y leopard (leopardo), simbolizando agilidad y dinamismo; y «PAS» de passion (pasión). Su propuesta de marca «Drive Your Elegance», transmite ir más allá de un simple medio de transporte para transmitir un estilo de vida que refleja confianza y control a través de la tecnología; además de elegancia y refinamiento. LEPAS ofrece una gama de modelos dinámica, de alta gama y con el lenguaje de diseño Leopard.

La marca se beneficia de la sólida capacidad global en I+D (con ocho centros internacionales), ventas y cadena de suministro del Grupo Chery, que ya está presente en 9 regiones y 44 países del mundo, cuenta con 17,4 millones usuarios y ha superado los 5 millones de exportaciones acumuladas de vehículos, convirtiéndose en el primer fabricante chino en alcanzar este hito».

Lepas L6 EV

El Lepas L6 EV es un SUV eléctrico del segmento C desarrollado para combinar la practicidad de los desplazamientos urbanos con el espacio, el confort y la autonomía necesarios para afrontar viajes más largos. Su carrocería alcanza los 4,57 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y 1,67 metros de altura.

El sistema de propulsión está formado por una batería de 65 kWh y un motor eléctrico de 160 kW, equivalente a 217 CV, que desarrolla un par máximo de 275 Nm. Con este conjunto, el L6 EV puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar una autonomía de hasta 450 kilómetros según el ciclo WLTP. En corriente continua admite potencias de carga de hasta 120 kW, lo que permite pasar del 30 % al 80 % de la batería en aproximadamente 22 minutos. También dispone de tecnología V2L de 3,3 kW para suministrar electricidad a dispositivos externos compatibles.

Para su llegada al mercado europeo, el equipo de desarrollo ha trabajado en una puesta a punto específica del vehículo con el objetivo de adaptarlo a las características de las carreteras del continente. Entre sus elementos técnicos figuran la dirección asistida eléctrica y el sistema de frenado Bosch IBP 2.0.

En el interior, el puesto de conducción cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 8,88 pulgadas y una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas. El sistema multimedia utiliza el procesador Qualcomm Snapdragon 8155 e incorpora un asistente de voz.

Entre el equipamiento disponible aparecen elementos como el techo panorámico, la climatización bizona, el volante calefactado y un cargador inalámbrico refrigerado de 50 W para teléfonos móviles.

Lepas L4 EV

El Lepas L4 EV comparte plataforma con el L6 EV, aunque adopta unas dimensiones más contenidas. Se trata de un SUV eléctrico del segmento C pequeño que mide 4,41 metros de longitud, 1,81 metros de anchura y 1,63 metros de altura.

La mecánica eléctrica desarrolla 218 CV y 275 Nm de par, cifras que le permiten completar la aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h. La batería de 65 kWh ofrece hasta 450 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, mientras que el sistema de carga rápida admite hasta 120 kW y permite recuperar del 30 % al 80 % de la batería en unos 22 minutos.

El habitáculo mantiene buena parte del planteamiento tecnológico del L6 EV. El conductor dispone de un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, acompañado por una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas. Esta última utiliza el procesador Qualcomm Snapdragon 8155 y permite acceder a un sistema multimedia que también incorpora un asistente de voz multimodal.

El espacio de carga es uno de los puntos destacados del modelo, con un maletero de 458 litros que puede alcanzar los 1.284 litros con los asientos traseros abatidos. El interior suma además 34 espacios destinados a guardar objetos y permite configurar una superficie de carga plana. A estos compartimentos se añade un segundo espacio de almacenamiento situado bajo el capó delantero.