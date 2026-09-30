A partir de mañana, 1 de octubre entra en vigor: se cobrará más por aparcar en la calle si tu coche es grande y vives en estas ciudades

Aparcar un coche grande en la calle podría salir más caro a partir de mañana jueves 1 de octubre. La reforma del Reglamento General de Circulación introduce una novedad que afecta directamente a los ayuntamientos: desde esta fecha podrán tener en cuenta las dimensiones del vehículo a la hora de fijar cuánto cuesta estacionar. Hasta ahora, las tarifas reguladas se han relacionado principalmente con aspectos como el tiempo o la clasificación ambiental, pero el tamaño podrá convertirse también en un criterio para establecer el precio y con ello, que nos puedan cobrar más.

Esto no significa que todos los propietarios de un SUV vayan a encontrarse mañana con una subida en el parquímetro. La nueva norma habilita a los ayuntamientos para aplicar esta diferenciación, pero serán los municipios los que tendrán que decidir si la incorporan a su regulación. De este mod, los coches que son de mayor tamaño quedan así en el punto de mira de una reforma que busca dar más margen a las ciudades para ordenar un espacio público cada vez más disputado.

Se cobrará más por aparcar en la calle si tu coche es grande

El cambio aparece recogido en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, que modifica el Reglamento General de Circulación y cuya mayor parte entra en vigor el 1 de octubre. Entre sus novedades se encuentra un nuevo título dedicado específicamente a las normas de circulación en las zonas urbanas. La redacción de la norma es clara en lo relativo al estacionamiento. Establece que éste «podrá ser objeto de tarificación por los Ayuntamientos en función de sus dimensiones y clasificación ambiental». Por tanto, se abre la puerta a que dos vehículos paguen cantidades distintas por ocupar una plaza regulada no sólo por sus emisiones, sino también por el espacio que se necesita para aparcar.

La norma sin embargo, no establece una tarifa estatal ni una cantidad adicional que deba cobrarse a los coches grandes. Tampoco se fija una lista de ciudades donde el incremento vaya a producirse automáticamente. La aplicación práctica queda en manos de los gobiernos municipales y de las ordenanzas que regulan el estacionamiento en cada localidad.

Los SUV grandes, entre los principales afectados

El cambio llega en un momento en el que los coches han ido aumentando de tamaño. Los SUV son uno de los ejemplos más claros y su presencia en las carreteras españolas ha crecido considerablemente durante los últimos años. Sara Soria, especialista en motor y seguridad vial de coches.net, ha explicado a El Español que los principales afectados podrían ser los SUV grandes y los modelos de siete plazas. «El tamaño pasa a ser un criterio de disuasión al igual que lo fueron y son las emisiones contaminantes con las etiquetas medioambientales», señala.

Según datos de ANFAC analizados por coches.net y recogidos por el mismo medio, los SUV grandes representaron el 25,9% de las ventas acumuladas de automóviles entre enero y agosto. Por tanto, una eventual diferenciación de las tarifas no afectaría únicamente a una pequeña parte del parque móvil. El crecimiento de los coches tampoco se limita a una sensación visual. Soria cita datos de Transport & Environment según los cuales un automóvil nuevo aumenta, de media, 1,2 centímetros de largo cada año y alrededor de medio centímetro tanto de ancho como de alto.

Por qué el tamaño del vehículo entra ahora en la ecuación

El espacio disponible en las ciudades es una de las razones que explican el cambio. Un vehículo más ancho y largo necesita una superficie mayor para estacionar y los ayuntamientos podrán utilizar ahora ese dato a la hora de gestionar las plazas disponibles. La reforma del Reglamento de Circulación dedica precisamente una parte importante de sus cambios al ámbito urbano y a los usuarios más vulnerables. Además de las nuevas posibilidades de tarificación, se introducen medidas relacionadas con peatones, ciclistas, vehículos de movilidad personal y entornos escolares. La DGT ha explicado que la mayor parte de estas modificaciones comienzan a aplicarse el 1 de octubre.

El tamaño de los automóviles también ha entrado en el debate sobre seguridad vial. Transport & Environment lleva tiempo reclamando límites a las dimensiones de los nuevos vehículos, mientras que los fabricantes sostienen que sus modelos cumplen las exigencias de seguridad vigentes e incorporan sistemas destinados a reducir los accidentes.

No todas las ciudades cobrarán más

Esta es probablemente la cuestión más importante para los conductores. La entrada en vigor de la reforma no supone que el precio del estacionamiento regulado vaya a cambiar de forma automática en toda España. La norma proporciona a los ayuntamientos la cobertura legal para utilizar las dimensiones del automóvil como uno de los criterios de tarificación. A partir de ahí, cada municipio puede decidir cómo desarrolla esa posibilidad dentro de sus competencias. La propia reforma reconoce un amplio margen de actuación municipal para ordenar la movilidad urbana.