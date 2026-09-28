Nuevo palo a los conductores: los ayuntamientos podrán cobrar más por aparcar en la calle a este tipo de coches a partir del 1 de octubre

Cada vez es mayor el número de vehículos que hay en las grandes ciudades españolas, por lo que se vuelve necesaria la regulación del espacio de la vía pública. Mediante el Real Decreto 518/2026, el 1 de octubre de este mismo año entrará en vigor una importante modificación del Reglamento General de Circulación en España. Esta nueva reforma permitirá a los ayuntamientos cobrar tarifas de estacionamiento regulado más altas a los coches grandes y pesados (como los SUV).

Criterios de tarifas de estacionamiento

A día de hoy, las ciudades regulan el precio de los aparcamientos en la calle según el distintivo ambiental de la DGT. Sin embargo, a partir del 1 de octubre el criterio cambiará. Las dimensiones del vehículo pasan a ser un factor diferencial para el cobro de estas tarifas con el fin de hacer una gestión eficiente de la vía pública.

Los vehículos catalogados como grandes (como los SUV medianos y grandes) pagarán tasas significativamente más elevadas. La clasificación ambiental, establecida mediante las pegatinas, seguirá teniendo relevancia. En función de su rango, mantendrán o reforzarán la discriminación por emisiones.

No es obligatoria la subida de las tarifas

La reforma no obliga a los ayuntamientos a adoptar subidas en las tarifas, simplemente les abre las puertas a poder hacerlo si el ayuntamiento lo considera pertinente. Para que se produzca de forma oficial esta subida, el pleno de ese ayuntamiento debe modificar primero sus propias ordenanzas municipales de tráfico y fiscales.

Las furgonetas de reparto, vehículos mixtos y furgones profesionales (fontaneros, electricistas…) también quedan expuestos a pagar estas tarifas superiores dependiendo de las dimensiones del vehículo si el municipio decide adoptar la nueva reforma.

El gobierno impulsa esta reforma para desincentivar el uso de vehículos excesivamente voluminosos en los centros urbanos, optimizar el espacio público y distribuir las plazas de manera más equitativa.