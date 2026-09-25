La OCU otorga a OcasionPlus una puntuación de 80 sobre 100 en gestión de reclamaciones

La atención al cliente se ha convertido en uno de los factores más valorados por los consumidores a la hora de elegir una empresa. En el sector del vehículo de ocasión, la capacidad para responder con rapidez y gestionar incidencias de forma eficaz es un elemento clave para generar confianza y ofrecer una experiencia satisfactoria al comprador.

Según los datos publicados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su plataforma de reclamaciones, OcasionPlus cuenta actualmente con una puntuación de 80 sobre 100. Esta valoración se calcula a partir de distintos criterios relacionados con la gestión de reclamaciones y la atención al cliente durante los últimos doce meses.

Gestión de reclamaciones de OcasionPlus

La metodología de la OCU tiene en cuenta tres aspectos principales: la valoración de los usuarios, la tasa de respuesta de la empresa y el tiempo empleado en responder a las reclamaciones recibidas. Según explica la propia organización, estos indicadores permiten evaluar la disposición de cada compañía para resolver problemas de consumo de forma amistosa.

Entre los datos publicados destaca un tiempo medio de respuesta de dos días por parte de OcasionPlus, así como una tasa de cierre de reclamaciones del 88%. Estas cifras reflejan la actividad desarrollada por la compañía dentro del sistema de mediación de la OCU durante el periodo analizado.

La plataforma de reclamaciones de la OCU ofrece a los consumidores un canal para presentar incidencias, realizar consultas y solicitar la intervención de la organización en conflictos relacionados con bienes y servicios. En este contexto, las valoraciones publicadas permiten conocer el comportamiento de las empresas participantes en función de su grado de respuesta y colaboración.

Los datos actualmente disponibles sitúan a OcasionPlus entre las compañías con una valoración destacada dentro de la plataforma, conforme a los criterios establecidos por la propia OCU para la gestión y resolución de reclamaciones de consumidores.