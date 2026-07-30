La crisis del automóvil se ceba con Alemania y amenaza a uno de cada diez empleos en la industria tras cifrarse en 150.000 despidos los anunciados por los fabricantes automovilísticos germanos. BMW ha sido el último en anunciar una reestructuración de la plantilla con una reducción de plantilla a través de indemnizaciones por despido voluntario que afectaría a unos 8.000 empleados a nivel mundial. Cifra a la que hay que sumar el recorte de plantilla de Volkswagen, Audi y Porsche, sin incluir los acometidos por los proveedores.

Los fabricantes automovilísticos están recortando gastos en respuesta a desafíos como la caída de las matriculaciones de coches en China ante el aumento de la demanda por marcas nacionales, los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones y los altos costes de producción en Europa derivados de la inflación. Un contexto al que habría que sumar la caída de la demanda en los distintos mercados europeos por la entrada de nuevos competidores.

Empleos en el sector del automóvil

BMW no es la única marca afectada; el Grupo Volkswagen prepara el despido de 100.000 trabajadores y el cierre de cuatro plantas alemanas en 2030, lo que se traduce en la mayor reestructuración en los 89 años de historia de la compañía para optimizar la estructura del grupo germano, con la que espera una reducción de los gastos generales de 11.000 millones de euros para finales de la década.

Tampoco se libran las marcas premium. Audi y Porsche también han anunciado una reestructuración de empleo con 7.500 y 9.000 despidos, respectivamente. ¿Los motivos? Los mismos que en los casos anteriores: los aranceles derivados de las tensiones geopolíticas; el aumento de la competencia china en los distintos mercados europeos con un fuerte repunte de MG, BYD y el Grupo Chery, con marcas Omoda & Jaecoo o Ebro; y la costosa transición a los vehículos eléctricos, factores que han afectado negativamente a sus beneficios.

Unas medidas que hacen un total de 150.000 despidos si sumamos los que han planteado los proveedores de la automoción en Alemania, que, cabe recordar, es el primer constructor de automóviles del Viejo Continente, seguido por España y Francia. Cifra que representa uno de cada diez empleos del sector en el país.

Recortes de empleo

Recortar puestos de trabajo en el sector automovilístico alemán es un proceso costoso, ya que las garantías laborales suelen impedir los despidos, por lo que las empresas deben ofrecer paquetes de indemnización generosos para reducir la plantilla. Más en el caso del Grupo Volkswagen, ya que los representantes de los trabajadores ocupan la mitad de los puestos en el consejo de supervisión del fabricante de automóviles, y el estado alemán de Baja Sajonia, que tiende a apoyar a los sindicatos, tiene otros dos puestos.